Гинеколог объяснила, как можно узнать, беременна ли женщина, спустя несколько дней после зачатия

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Беременность наступает, когда яйцеклетка и сперматозоид встречаются в фаллопиевых трубах, соединяющих матку с яичниками. Оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0 Беременность

Прикрепление эмбриона начинается на 6-7 сутки после оплодотворения, в крови растет уровень ХГЧ. Этот гормон присутствует в крови любого человека, но в малой концентрации.

Уровень ХГЧ при беременности достигает десятков и сотен единиц, что улавливают тесты на беременность. Они основаны на иммунной реакции: при взаимодействии ХГЧ белка с антителами появляется положительная полоска.

Как сообщает URA.RU, тест рекомендуется делать на 2-3 день после задержки, или через 8-10 дней после зачатия, если известна точная дата. Убедиться в результате можно на седьмой день — полоски на тесте станут ярче.

Как еще можно подтвердить беременность

Для медицинского подтверждения беременности используют анализ крови на ХГЧ. УЗИ в начале беременности малоинформативно. Плодное яйцо видно, когда уровень ХГЧ достигает 1000-1500 единиц.

Если на УЗИ не видно плодное яйцо, а уровень ХГЧ повышен, это может быть признаком внематочной беременности или онкологии.

Помимо результатов теста и анализов, начавшуюся беременность можно определить и по характерным косвенным признакам. Дело в том, что гормональные изменения при беременности влияют на организм и самочувствие женщины. Так, может возникнуть имплантационное кровотечение в день ожидаемой менструации. Нормальное кровотечение мало, не более одного-двух дней, и имеет коричневый или розовый цвет.

Тошнота и рвота, изменение вкусов и запахов могут быть признаками токсикоза, но не обязательны, их ощущают далеко не все женщины.

Также у беременным на ранних сроках возможны изменения настроения, утомляемость, сонливость, учащенное мочеиспускание, усиление выделений и набухание груди. Эти симптомы могут быть признаком других состояний, поэтому их нужно подтвердить тестом или анализом крови на ХГЧ.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.



Тест на беременность — процедура, позволяющая определить признаки беременности женщины на ранней стадии.



