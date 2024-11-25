Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа мечты: женщин с детьми в России могут перевести на удалёнку
Судно с туристами затонуло в популярном месте для дайвинга - у рифа Шааб Сатайя
Как сохранить баланс в рационе собаки: советы эксперта
Российскую нефть тайно перегружают возле Греции
Травмированный Овечкин присоединится к своей команде в выездной серии матчей НХЛ
Кадыров раскрыл, что стало настоящим кошмаром для ВСУ
Продукты-антибиотики, которые помогут избежать болезней зимой
Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ
Не все косметологи хороши: рассказываем, как не нарваться на шарлатана

Гинеколог объяснила, как можно узнать, беременна ли женщина, спустя несколько дней после зачатия

2:25
Здоровье

Беременность наступает, когда яйцеклетка и сперматозоид встречаются в фаллопиевых трубах, соединяющих матку с яичниками. Оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки.

Беременность
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0
Беременность

Прикрепление эмбриона начинается на 6-7 сутки после оплодотворения, в крови растет уровень ХГЧ. Этот гормон присутствует в крови любого человека, но в малой концентрации.

Уровень ХГЧ при беременности достигает десятков и сотен единиц, что улавливают тесты на беременность. Они основаны на иммунной реакции: при взаимодействии ХГЧ белка с антителами появляется положительная полоска.

Как сообщает URA.RU, тест рекомендуется делать на 2-3 день после задержки, или через 8-10 дней после зачатия, если известна точная дата. Убедиться в результате можно на седьмой день — полоски на тесте станут ярче.

Как еще можно подтвердить беременность

Для медицинского подтверждения беременности используют анализ крови на ХГЧ. УЗИ в начале беременности малоинформативно. Плодное яйцо видно, когда уровень ХГЧ достигает 1000-1500 единиц.

Если на УЗИ не видно плодное яйцо, а уровень ХГЧ повышен, это может быть признаком внематочной беременности или онкологии.

Помимо результатов теста и анализов, начавшуюся беременность можно определить и по характерным косвенным признакам. Дело в том, что гормональные изменения при беременности влияют на организм и самочувствие женщины. Так, может возникнуть имплантационное кровотечение в день ожидаемой менструации. Нормальное кровотечение мало, не более одного-двух дней, и имеет коричневый или розовый цвет.

Тошнота и рвота, изменение вкусов и запахов могут быть признаками токсикоза, но не обязательны, их ощущают далеко не все женщины.

Также у беременным на ранних сроках возможны изменения настроения, утомляемость, сонливость, учащенное мочеиспускание, усиление выделений и набухание груди. Эти симптомы могут быть признаком других состояний, поэтому их нужно подтвердить тестом или анализом крови на ХГЧ.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Тест на беременность — процедура, позволяющая определить признаки беременности женщины на ранней стадии.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер Мирный договор Израиля с Ливаном стал основой личного пиара сторон конфликта Юрий Бочаров
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Volvo вводит ограничение скорости 180 км/ч в новых моделях
Как сохранить двигатель в безопасности при чистке
Диетолог предупредила о вреде красной икры и назвала группу риска
Анне Семенович предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь
Изреельская долина: место археологических и библейских открытий
Сати Казанова раскрыла, почему скрывает лицо и имя дочери
Учёные из США рассказали, что может случиться с кишечником из-за частого употребления газировки
Очевидные секреты хранения смородины, о которых вы не догадывались
Эффективность приседаний — миф или реальность
Иосиф Пригожин раскрыл стоимость дачи в Швейцарии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.