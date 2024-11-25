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Нижегородский врач рассказала о пользе кофе

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Здоровье

Потребление двух-четырех чашек кофе в день может быть полезным для здоровья, как утверждает нутрициолог из Нижнего Новгорода Екатерина Кулова. Эта информация была передана главредом Стационар-пресс, Алексеем Никоновым, в его Telegram-канале. Об этом сообщает Newsnn.ru.

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Фото: freepik.com by yanalya, PDM
Онлайн-шопинг

Недавние исследования показали, что любители как растворимого, так и молотого кофе могут не переживать о выборе, так как оба вида оказывают положительное влияние на здоровье.

Учёные выяснили, что регулярное употребление кофе связано с понижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшением когнитивных способностей и увеличением физической выносливости. Эти положительные эффекты обусловлены содержанием кофеина и других активных веществ, которые стимулируют нервную систему, улучшают обмен веществ и обладают антиоксидантными свойствами.

Уточнения

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. 

Кофеи́н алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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