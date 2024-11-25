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Любителей мясного тартара предупредили об опасной болезни

1:06
Здоровье

Ненадлежащим образом приготовленное мясо и блюда, содержащие сырую рыбу, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Сырое мясо на столе

В процессе употребления таких продуктов в организм могут попасть опасные бактерии, среди которых сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие. Об этом сообщила врач Вера Серёжина в интервью для агентства РИАМО.

Также стоит отметить, что мясо и рыба, не подвергшиеся должной термической обработке, могут содержать личинки гельминтов или вирус гепатита А. Для предотвращения инфекций необходимо готовить мясо до полной готовности.

Для небольших кусков говядины, телятины, баранины и свинины температура приготовления должна составлять как минимум 63 градуса. Целые куски мяса, имеющие вес от полутора до двух килограммов, следует готовить при температуре 180 градусов не менее двух часов. Такую же температуру применяют и к куриному мясу.

 

Уточнения

Стейк тартар блюдо из сырого говяжьего мяса.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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