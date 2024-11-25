Любителей мясного тартара предупредили об опасной болезни

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ненадлежащим образом приготовленное мясо и блюда, содержащие сырую рыбу, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM Сырое мясо на столе

В процессе употребления таких продуктов в организм могут попасть опасные бактерии, среди которых сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие. Об этом сообщила врач Вера Серёжина в интервью для агентства РИАМО.

Также стоит отметить, что мясо и рыба, не подвергшиеся должной термической обработке, могут содержать личинки гельминтов или вирус гепатита А. Для предотвращения инфекций необходимо готовить мясо до полной готовности.

Для небольших кусков говядины, телятины, баранины и свинины температура приготовления должна составлять как минимум 63 градуса. Целые куски мяса, имеющие вес от полутора до двух килограммов, следует готовить при температуре 180 градусов не менее двух часов. Такую же температуру применяют и к куриному мясу.

Уточнения

Стейк тартар— блюдо из сырого говяжьего мяса.



