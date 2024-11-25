Эндокринолог делится секретами контроля веса в зимний период

Для того чтобы снизить колебания веса в осенне-зимний период, необходимо увеличить потребление овощей и белка, избегать пропусков приемов пищи и уделять внимание физической активности. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог медицинской компании "СберЗдоровье" Елена Чуракина.
"Чтобы свести к минимуму изменения веса в осенне-зимний период, следует придерживаться следующих мер. Рекомендовано увеличить потребление овощей <…>. Кроме того, важно употреблять пищу, богатую белком, допустим, яйца, творог, мясо, птицу, рыбу…" — рассказала Чуракина URA.RU.
Врач также отметила важность регулярности приема пищи, чтобы не допустить переедания, и соблюдения питьевого режима. Эндокринолог советует заниматься физическими упражнениями 3-4 раза в неделю по 50 минут, а также придерживаться режима труда и отдыха, обеспечивая себе как минимум семь часов сна для нормализации уровня мелатонина.
Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.
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