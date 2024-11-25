Врач раскрыла, помогают ли физические упражнения в лечении простуды

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятия спортом известны своей пользой для здоровья, и исследования показывают, что они могут снизить риск простудных заболеваний. Существует также мнение, что физическая активность помогает быстрее выздоравливать во время болезни. Однако действительно ли это так?

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0 Фитнес

Доктор медицины и семейный врач из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне Елена Замора в письме изданию Verywell подчеркнула, что не существует доказательств того, что физические нагрузки ускоряют выздоровление. Более того, занятия спортом при простуде могут увеличить нагрузку на иммунную систему и вызвать проблемы с дыханием, особенно для людей с астмой или другими хроническими заболеваниями. Некоторые вирусы и простуда могут обострить астму, а физические упражнения не помогут справиться с хрипами.

Тем не менее регулярная физическая активность может снизить риск заболеваний в будущем. Врач Индерпал Рандхава отмечает, что спорт укрепляет иммунную систему. Однако важно помнить о мере: чрезмерные тренировки могут ослабить защитные функции организма.

Если вы в хорошей физической форме и регулярно занимаетесь спортом, продолжайте, но выбирайте упражнения с меньшей интенсивностью во время болезни. Если же вы неактивны или имеете избыточный вес, лучше дать организму время на отдых при простуде, чтобы не ухудшить свое состояние.

Важно учитывать и симптомы. Если у вас насморк или заложенность носа, подойдут легкие занятия, такие как йога или прогулки. Но при лихорадке, усталости, болях в теле или кашле лучше полностью отказаться от физических нагрузок.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

