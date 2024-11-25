Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это ты на фото? Аферисты воруют через Telegram по новой схеме
Семь ключевых ошибок в техобслуживании, которые допускают даже опытные водители
Бои гладиаторов возобновят в римском Колизее спустя 2000 лет
Россия и Иран полностью исключили доллар из взаиморасчётов
Трюк, который поможет сохранить крыжовник свежим
Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за билеты на отменённый концерт Стаса Михайлова
В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных
Как сделать ванную комнату стильной и удобной, не жертвуя пространством
Как режим кормления помогает избежать ожирения у кошек

У женщины развилась онкология из-за увлечения загаром

0:58
Здоровье

Издание Glasgow Live поделилось историей жительницы Шотландии Николы Макфадден, которая на протяжении почти 30 лет регулярно посещала солярий. Её увлечение загаром привело к развитию смертельно опасного заболевания.

Загар
Фото: PxHere by Alessandro Caproni, PDM
Загар

Макфадден начала ходить в солярий ежедневно с 16 лет. В 2023 году она обнаружила шишку на ноге, и медицинское обследование показало, что у неё рак кожи.

"Я заметила только одну шишку на ноге, плоскую, но приподнятую. Но во время осмотра врачи нашли три очага рака кожи. Меня успокоили, что рак выявили на ранней стадии, но все же мне провели операцию по удалению пораженных участков", — поделилась любительница загара.

Женщина отметила, что за все годы посещения соляриев ей ни разу не сообщали о том, что такая привычка может привести к развитию рака кожи.

Уточнения

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать рядом с розами Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Впечатление от Орешника ой-ёй. Почему Киев достреливает последние натовские ракеты в поле Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Последние материалы
Психолог объяснила рост обращений россиян за психологической помощью
Как тренд на козий подбородок может привести к серьёзным проблемам с лицом
Новости из России подняли цены на газ в Евросоюзе
Синоптик предупредил 15 регионов России об опасной погоде
Как молоко с пряностями помогает бороться с бессонницей
Когда пора продавать старый автомобиль
Простые шаги для урожая мечты — как правильно ухаживать за клубникой
Определены города России с самой доступной арендой номеров в отелях на Новый год
Стало известно, кто обошел айтишников по темпу роста зарплат
Сердечные клетки восстанавливаются в 6 раз быстрее — открытие ученых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.