У женщины развилась онкология из-за увлечения загаром

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание Glasgow Live поделилось историей жительницы Шотландии Николы Макфадден, которая на протяжении почти 30 лет регулярно посещала солярий. Её увлечение загаром привело к развитию смертельно опасного заболевания.

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, PDM Загар

Макфадден начала ходить в солярий ежедневно с 16 лет. В 2023 году она обнаружила шишку на ноге, и медицинское обследование показало, что у неё рак кожи.

"Я заметила только одну шишку на ноге, плоскую, но приподнятую. Но во время осмотра врачи нашли три очага рака кожи. Меня успокоили, что рак выявили на ранней стадии, но все же мне провели операцию по удалению пораженных участков", — поделилась любительница загара.

Женщина отметила, что за все годы посещения соляриев ей ни разу не сообщали о том, что такая привычка может привести к развитию рака кожи.

Уточнения

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

