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Врач раскрыла причины, по которым не стоит принимать антибиотики без назначения врача

1:27
Здоровье

Клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина в беседе с РИАМО предупредила, что приём антибиотиков по советам друзей или пользователей интернет-форумов может вызвать резистентность бактерий и дисбактериоз. По её словам, самолечение категорически недопустимо.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Chaos, CC BY-SA 3.0
Таблетки

Специалист подчеркнула, что бактерии постоянно пытаются адаптироваться и разрабатывают защитные механизмы против антибиотиков.

"У микроорганизмов развивается устойчивость, говоря научным языком, резистентность, которая передается дальнейшим поколениям. В результате препараты определенной группы просто перестают действовать на возбудителей заболевания", — отметила фармаколог.

Также она уточнила, что только врач может подобрать подходящее лекарство для лечения бактериальной инфекции. При этом антибиотики неэффективны против вирусных заболеваний, несмотря на то, что многие люди используют их в таких случаях самостоятельно.

Кроме того, антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные для организма бактерии. Дисбаланс, возникающий в результате этого, приводит к дисбактериозу, пояснила эксперт.

"Пожалуйста, не занимайтесь самолечением! При первых же симптомах заболевания идите к врачу, чтобы он назначил правильное лечение и ускорил ваше выздоровление", — резюмировала Ирина Акулина.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Резисте́нтность (от лат. resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов и т. п.

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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