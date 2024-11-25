Доктор Павлова пояснила, как пережить недостаток солнечного света осенью и зимой

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой продолжительность светового дня сокращается, что приводит к уменьшению уровня серотонина (гормона счастья) в организме. Это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии многих людей, вызывая сезонное аффективное расстройство (САР). Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась советами по борьбе с этой проблемой в своем Telegram-канале. Среди основных признаков САР — раздражительность, повышенная утомляемость, изменения аппетита, апатия и утрата интереса к активности. Об этом сообщает "Российская газета".

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Хотя симптомы САР схожи с депрессией, они проявляются только в осенне-зимний период. Это состояние не поддается лечению, если не совмещается с депрессией, но его можно смягчить, следуя нескольким рекомендациям.

1) Обеспечить в доме светлую обстановку, выбрав для штор, стен и постельного белья пастельные или светлые оттенки.

2) Использовать яркие источники света для создания уютной атмосферы.

3) Активно заниматься спортом и поддерживать физическую активность.

4) Включить в свой рацион продукты, богатые витаминами. Важно употреблять много свежих сезонных фруктов и овощей. При необходимости и после консультации с врачом стоит обратить внимание на прием витамина D и мелатонина для улучшения сна.

Уточнения

Серотони́н— один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин.



Апа́тия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

