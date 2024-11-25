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Врач объяснила, с чем опасно есть картошку

1:50
Здоровье

Регулярное употребление мяса с жареной картошкой может значительно нагружать сердце. Это сочетание следует избегать, так как оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует повышению уровня холестерина и давления, а также вызывает воспалительные процессы в сосудах. Об этом сообщает "Российская газета", со ссылкой на кандидата медицинских наук и терапевта Ирину Баранову.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM
Картофель фри

По мнению врача, одним из самых неблагоприятных сочетаний в рационе является комбинация сахара и трансжиров.

"Трансжиры способствуют накоплению "плохого" холестерина (ЛПНП), а сахар повышает уровень глюкозы в крови и вызывает воспаление", — предупредила специалист.

Такое сочетание представляет собой двойной риск для здоровья сердца. Потребление жареного красного мяса способствует накоплению насыщенных жиров в организме. Особенно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает комбинация мяса с картофелем, приготовленным во фритюре.

"Эти продукты ведут к инфарктам", — пишет врач.

Еще один популярный, но весьма неблагоприятный выбор — это копченое мясо и соленая рыба. Эти закуски насыщены высоким уровнем соли и консервантов. В результате этого могут возникнуть проблемы с задержкой жидкости в организме и повышением артериального давления.

Специалист отметила, что чрезмерное количество соли в пище создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

"Вызывает хроническое воспаление и ослабляет стенки сосудов", — объяснила врач, добавив, что любители есть копченое с другими солеными продуктами (например, маринованными огурцами) находятся в зоне риска инфаркта.

Уточнения

Холестери́н органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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