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Врач назвала еду, которую нельзя исключать

1:30
Здоровье

Не следует панически избегать углеводов и строго ограничивать свой рацион в попытках снизить вес. Это может привести к возвращению избыточных килограммов, а также вызвать проблемы, такие как выпадение волос, слабость и расстройства пищеварительной системы из-за нехватки клетчатки, витаминов и минералов. Об этом сообщает "Российская газета". 

Бобовые культуры
Фото: pixabay.com by 821292, PDM
Бобовые культуры

"Многие пытаются строго ограничивать все углеводы, в том числе гречку, овес, бурый рис, чтобы похудеть. Однако это приводит к сильной тяге к сладостям и мучному", — предупредила врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Эксперты советуют не исключать из питания фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. Недостаток клетчатки делает организм менее выносливым, что затрудняет поддержание тонуса и сохранение необходимой мышечной массы для хорошего здоровья.

Ранее специалист в области медицины отметила, что бананы обладают несправедливо негативным имиджем. Это подтверждается рядом научных исследований. По словам эксперта, ссылающегося на эти исследования, бананы оказывают положительное воздействие на здоровье сердца и сосудов, так как один фрукт содержит 450 мг калия.

"Большинство людей ест мало источников калия, к сожалению. А ведь это важнейший минерал для здоровья сердца", — подчеркнула Лиза Афинская.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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