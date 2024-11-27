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Почему пиво опаснее водки: Мифы и реальная угроза

3:34
Здоровье

Предрассудки об алкоголе порой выглядят нелепо, а иногда даже "научно обоснованы". Особенно активно в них верят люди с начинающейся алкогольной зависимостью.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Такие заблуждения становятся формой психологической защиты: вместо признания проблемы выпивающие убеждают себя в "пользе" спиртного, включая пиво.

Любители пенного напитка утверждают, что он безвреден и даже полезен, хотя доказательства этого сомнительны. Но наркологи считают иначе: пиво — один из самых опасных алкогольных продуктов.

Парадоксально, но даже в водке меньше ядовитых соединений, чем в пиве. Метанол, альдегиды, эфиры и другие вредные вещества накапливаются в процессе брожения и оказывают разрушительное воздействие на организм.

Влияние пива на мозг

Алкоголь в пиве склеивает кровяные тельца в комочки, что приводит к закупорке сосудов головного мозга. Без кислорода клетки мозга начинают отмирать.

Именно это вызывает эффект "черных дыр" в памяти после употребления большого количества алкоголя. При сильных возлияниях отмирают целые участки коры головного мозга, поэтому человек не помнит, что происходило с ним накануне.

"Алкоголь постепенно убивает мозг пьющего человека. Снижение скорости мышления, склероз и "отупление” становятся неизбежными", — отмечают специалисты.

Особенно страдают школьники и студенты: их успеваемость напрямую связана с количеством выпитого пива.

Кроме того, пиво пагубно влияет на психику. Зависимость от пива настолько сильна, что при отсутствии очередной дозы начинаются симптомы, схожие с наркотической ломкой: раздражительность, агрессивность, злость. Именно на фоне пивной агрессии совершается множество преступлений.

Как пиво разрушает сердце и желудок

Пивная пенка, так любимая многими, несет скрытую угрозу. Для стабилизации пены производители используют кобальт, который вызывает расширение полостей сердца и утолщение его стенок.

Это увеличивает риск некрозов сердечной мышцы и инфарктов. Пиво не только "бьет" по сердцу, но и наносит вред желудку. Оно вымывает желудочный сок, перегружая поджелудочную железу, а кобальт вызывает воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Пиво и гормональная система

Регулярное употребление пива подавляет выработку тестостерона у мужчин, что приводит к появлению женоподобных черт: округлых бедер, большого живота и даже выраженной груди.

У женщин, наоборот, голос грубеет, а риск бесплодия и рака молочной железы значительно возрастает. Неудивительно, что реклама пива, провозглашающая его "мужским напитком", на деле вводит в заблуждение.

Синдром пивного алкоголизма

Пиво приводит к множеству заболеваний, таких как:

  • алкогольный гепатит и цирроз печени
  • синдром "пивного сердца" (кардиомиопатия)
  • варикозное расширение вен
  • гастрит или язва желудка
  • хронический панкреатит
  • ожирение, особенно в области живота
  • рак толстой кишки
  • При этом многие убеждают себя, что пиво — это просто традиция.

"Какой футбол без пенного?" — говорят они.

Но стоит задуматься: разве стакан сока или воды не будет лучше и полезнее.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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