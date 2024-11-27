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Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ

Здоровье

С возрастом обмен веществ в организме замедляется, и это неизбежно сказывается на здоровье.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

У женщин этот процесс тесно связан с гормональными изменениями, особенно в период менопаузы и предшествующей ей перименопаузы.

Гормоны и их влияние на метаболизм

После 45 лет уровень эстрогенов в женском организме начинает снижаться. Эти гормоны не только отвечают за репродуктивную функцию, но и влияют на углеводный и жировой обмен.

В результате у многих женщин увеличивается масса тела, а жировые отложения концентрируются в области живота, что приводит к развитию абдоминального ожирения.

Это состояние сопровождается ростом уровня "плохого" холестерина (триглицеридов и липопротеинов низкой плотности), что увеличивает риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.

Кроме того, снижение уровня эстрогенов приводит к ухудшению чувствительности тканей к инсулину, что может спровоцировать инсулинорезистентность. Уровень глюкозы в крови повышается, а это увеличивает вероятность развития диабета 2-го типа.

У многих женщин появляются сразу несколько проблем: абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена, высокий холестерин и повышенное артериальное давление. Такое состояние называют метаболическим синдромом.

Что ещё влияет на метаболизм

Скорость обменных процессов зависит не только от гормонов, но и от других веществ, таких как витамины (С, D, группы B), омега-3 жирные кислоты и аминокислоты.

Особое внимание заслуживает таурин — природная аминокислота, которая участвует в жировом, углеводном и энергетическом обмене. Его уровень в организме уменьшается с возрастом, что может приводить к метаболическим нарушениям.

Исследования показывают, что таурин помогает замедлить старение, снижает риск развития ожирения, диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.

Таурин выполняет множество важных функций:

  • Обладает антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием.
  • Участвует в жировом и углеводном обмене, регулирует уровень внутриклеточного кальция.
  • Поддерживает здоровье митохондрий, которые отвечают за выработку энергии.

Также существуют данные, что таурин может повысить выносливость и снизить повреждение мышц при физической активности.

Как улучшить метаболизм

Для поддержания здорового обмена веществ важно придерживаться сбалансированного питания и заниматься физической активностью.

  • Питание: Средиземноморская диета считается одной из самых полезных. Она включает морепродукты, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Морепродукты, такие как мидии, треска и гребешки, являются отличным источником таурина.
  • Физическая активность: Регулярные аэробные нагрузки и силовые тренировки помогают ускорить метаболизм и снизить вес. Увеличение мышечной массы способствует улучшению обменных процессов.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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