Когда боль в горле — это не ОРВИ: неожиданные причины

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в горле — один из самых частых симптомов при сезонных ОРВИ. Она может проявляться в разных зонах и называться по-разному:

Фото: Freepik by stefamerpik, PDM Осмотр эндокринолога

воспаление глотки - это фарингит

- это фарингит воспаление миндалин - тонзиллит

- тонзиллит воспаление гортани - ларингит

Детям такие заболевания встречаются до 6-8 раз в год, взрослым — 2-3 раза.

Особое внимание стоит уделить ангине, ведь это заболевание может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Чем опасна ангина

"Ангина бывает бактериальной и вирусной, — объясняет врач-отоларинголог телеканала "Доктор" Борис Старосветский. — Бактериальная ангина опасна серьёзными осложнениями, которые могут повлиять на сердце, почки (например, вызвать нефрит) и суставы. Если осложнение произошло, то оно, к сожалению, остаётся на всю жизнь".

К основным признакам ангины относятся резкое начало заболевания, высокая температура и налёт на миндалинах.

Также часто увеличиваются лимфоузлы. Если боль в горле усиливается, несмотря на лечение полосканиями и спреями, а температура держится, необходимо срочно обратиться к терапевту.

Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки, реже — грибковые инфекции. Чтобы точно определить причину и назначить лечение, необходимо обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками категорически запрещено.

Серьёзные симптомы ангины:

Температура выше 38 градусов.

Сильная боль в горле, мешающая глотать, кашлять или даже дышать.

Выраженная слабость, вплоть до невозможности встать с постели.

Налёт на миндалинах или гнойные пятна на горле.

Если вы заметили такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.

Несвоевременное лечение гнойной ангины может привести к осложнениям на суставы, сердце и почки.

Как лечить боль в горле

Используйте спреи и таблетки для рассасывания. Даже простые леденцы могут помочь детям, стимулируя выработку слюны, содержащей бактерицидное вещество лизоцим.

Исключите острую, кислую и солёную пищу.

Пейте больше тёплой воды и травяных чаёв. Избегайте кислых напитков, таких как морсы, чтобы не раздражать слизистую.

Применяйте "отвлекающую" терапию: согревайте ноги в горячей воде и используйте мази с ментолом для шеи.

"На стопах расположены рефлексогенные зоны, связанные с верхними дыхательными путями, — объясняет доктор медицинских наук Александр Гуров. — Ещё одна такая зона находится в области шеи и грудной клетки. Горячий душ с сильной струёй воды может помочь: постойте под ним 5 минут, но не превышайте этот срок, чтобы не повредить кожу".

Полощите горло щелочными растворами или отварами ромашки и шалфея — это натуральные антисептики.

Когда боль в горле не связана с инфекцией

Внешние факторы:

Курение и злоупотребление алкоголем.

Аллергены.

Перенапряжение голосовых связок.

Постоянное употребление кислой или острой пищи.

Внутренние факторы:

Остеохондроз шейного отдела.

Заболевания желудка и пищевода, такие как рефлюкс.

Злокачественные новообразования.

Неврологические патологии.

Если боль в горле сохраняется длительное время и не сопровождается другими симптомами ОРВИ, стоит пройти полное обследование.

Уточнения

О́стрый тонзилли́т (от лат. tonsillae — миндалины), в обиходе — анги́на (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу́»), — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами и грибками (см. подробнее Этиология).

