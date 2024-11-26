Когда боль в горле — это не ОРВИ: неожиданные причины

Боль в горле — один из самых частых симптомов при сезонных ОРВИ. Она может проявляться в разных зонах и называться по-разному:
Детям такие заболевания встречаются до 6-8 раз в год, взрослым — 2-3 раза.
Особое внимание стоит уделить ангине, ведь это заболевание может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд.
"Ангина бывает бактериальной и вирусной, — объясняет врач-отоларинголог телеканала "Доктор" Борис Старосветский. — Бактериальная ангина опасна серьёзными осложнениями, которые могут повлиять на сердце, почки (например, вызвать нефрит) и суставы. Если осложнение произошло, то оно, к сожалению, остаётся на всю жизнь".
К основным признакам ангины относятся резкое начало заболевания, высокая температура и налёт на миндалинах.
Также часто увеличиваются лимфоузлы. Если боль в горле усиливается, несмотря на лечение полосканиями и спреями, а температура держится, необходимо срочно обратиться к терапевту.
Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки, реже — грибковые инфекции. Чтобы точно определить причину и назначить лечение, необходимо обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками категорически запрещено.
Серьёзные симптомы ангины:
"На стопах расположены рефлексогенные зоны, связанные с верхними дыхательными путями, — объясняет доктор медицинских наук Александр Гуров. — Ещё одна такая зона находится в области шеи и грудной клетки. Горячий душ с сильной струёй воды может помочь: постойте под ним 5 минут, но не превышайте этот срок, чтобы не повредить кожу".
Полощите горло щелочными растворами или отварами ромашки и шалфея — это натуральные антисептики.
Внешние факторы:
Внутренние факторы:
Если боль в горле сохраняется длительное время и не сопровождается другими симптомами ОРВИ, стоит пройти полное обследование.
О́стрый тонзилли́т (от лат. tonsillae — миндалины), в обиходе — анги́на (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу́»), — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами и грибками (см. подробнее Этиология).
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