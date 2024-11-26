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Когда боль в горле — это не ОРВИ: неожиданные причины

3:46
Здоровье

Боль в горле — один из самых частых симптомов при сезонных ОРВИ. Она может проявляться в разных зонах и называться по-разному:

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM
Осмотр эндокринолога
  • воспаление глотки - это фарингит
  • воспаление миндалин - тонзиллит
  • воспаление гортани - ларингит

Детям такие заболевания встречаются до 6-8 раз в год, взрослым — 2-3 раза.

Особое внимание стоит уделить ангине, ведь это заболевание может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Чем опасна ангина

"Ангина бывает бактериальной и вирусной, — объясняет врач-отоларинголог телеканала "Доктор" Борис Старосветский. — Бактериальная ангина опасна серьёзными осложнениями, которые могут повлиять на сердце, почки (например, вызвать нефрит) и суставы. Если осложнение произошло, то оно, к сожалению, остаётся на всю жизнь".

К основным признакам ангины относятся резкое начало заболевания, высокая температура и налёт на миндалинах.

Также часто увеличиваются лимфоузлы. Если боль в горле усиливается, несмотря на лечение полосканиями и спреями, а температура держится, необходимо срочно обратиться к терапевту.

Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки, реже — грибковые инфекции. Чтобы точно определить причину и назначить лечение, необходимо обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками категорически запрещено.

Серьёзные симптомы ангины:

  • Температура выше 38 градусов.
  • Сильная боль в горле, мешающая глотать, кашлять или даже дышать.
  • Выраженная слабость, вплоть до невозможности встать с постели.
  • Налёт на миндалинах или гнойные пятна на горле.
  • Если вы заметили такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.
  • Несвоевременное лечение гнойной ангины может привести к осложнениям на суставы, сердце и почки.

Как лечить боль в горле

  • Используйте спреи и таблетки для рассасывания. Даже простые леденцы могут помочь детям, стимулируя выработку слюны, содержащей бактерицидное вещество лизоцим.
  • Исключите острую, кислую и солёную пищу.
  • Пейте больше тёплой воды и травяных чаёв. Избегайте кислых напитков, таких как морсы, чтобы не раздражать слизистую.
  • Применяйте "отвлекающую" терапию: согревайте ноги в горячей воде и используйте мази с ментолом для шеи.

"На стопах расположены рефлексогенные зоны, связанные с верхними дыхательными путями, — объясняет доктор медицинских наук Александр Гуров. — Ещё одна такая зона находится в области шеи и грудной клетки. Горячий душ с сильной струёй воды может помочь: постойте под ним 5 минут, но не превышайте этот срок, чтобы не повредить кожу".

Полощите горло щелочными растворами или отварами ромашки и шалфея — это натуральные антисептики.

Когда боль в горле не связана с инфекцией

Внешние факторы:

  • Курение и злоупотребление алкоголем.
  • Аллергены.
  • Перенапряжение голосовых связок.
  • Постоянное употребление кислой или острой пищи.

Внутренние факторы:

  • Остеохондроз шейного отдела.
  • Заболевания желудка и пищевода, такие как рефлюкс.
  • Злокачественные новообразования.
  • Неврологические патологии.

Если боль в горле сохраняется длительное время и не сопровождается другими симптомами ОРВИ, стоит пройти полное обследование.

Уточнения

О́стрый тонзилли́т (от лат. tonsillae — миндалины), в обиходе — анги́на (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу́»), — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами и грибками (см. подробнее Этиология).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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