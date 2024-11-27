Как питание влияет на сон: три лучших продукта для спокойных ночей

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание играет ключевую роль в обеспечении качественного сна. Врач-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов советует избегать острой и жирной пищи перед сном, а ужин обогащать продуктами, содержащими триптофан.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM Сон

"Именно эта аминокислота преобразуется сначала в серотонин, а затем в мелатонин. Поэтому включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, может способствовать более спокойному сну", — отмечает Алексей Данилов.

К числу таких продуктов он относит индейку, курицу, яйца, творог, орехи, семена, бананы и молочные продукты. При этом важно исключить употребление алкоголя и кофеина перед сном.

Особое внимание стоит уделить трём продуктам, которые особенно благоприятно влияют на сон. Это:

киви, богатый серотонином

орехи, содержащие множество полезных микроэлементов

ромашковый чай, который благодаря антиоксиданту апигенину способствует расслаблению и улучшению сна

Ранее учёные выяснили, что на качество сна влияет и температура воздуха — холод может как помочь, так и навредить засыпанию.

Также эксперты назвали причины частых ночных пробуждений, а сомнолог обратил внимание на то, что избыток сна может быть столь же вреден, как и его недостаток.

Уточнения

Невро́лог (до 1980-х гг. — невропато́лог) — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности «неврология».

