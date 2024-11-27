Как питание влияет на сон: три лучших продукта для спокойных ночей

Правильное питание играет ключевую роль в обеспечении качественного сна. Врач-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов советует избегать острой и жирной пищи перед сном, а ужин обогащать продуктами, содержащими триптофан.
"Именно эта аминокислота преобразуется сначала в серотонин, а затем в мелатонин. Поэтому включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, может способствовать более спокойному сну", — отмечает Алексей Данилов.
К числу таких продуктов он относит индейку, курицу, яйца, творог, орехи, семена, бананы и молочные продукты. При этом важно исключить употребление алкоголя и кофеина перед сном.
Особое внимание стоит уделить трём продуктам, которые особенно благоприятно влияют на сон. Это:
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Невро́лог (до 1980-х гг. — невропато́лог) — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности «неврология».
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