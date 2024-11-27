Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ради хайпа истязала детей: скандальную стримершу Жади упекли за решётку
Эксперт рассказал, как сделать бюджетный ремонт в квартире для сдачи в аренду
Офицер НАТО рассказал о борьбе Запада с Россией
Врач назвала продукты, снижающие иммунитет
В России растёт интерес к круизному туризму
Массаж лица — способ помолодеть или панацея? Мнение косметолога
Эксперты назвали худшие места для путешествий в 2025 году
Этот салат с колбасой сводит с ума всех гостей
Причины, по которым у вас вырастает мелкая свёкла

Улучшение здоровья через сон: что говорят ученые

2:40
Здоровье

Американские ученые из Университета Райса совместно с коллегами из других научных учреждений доказали, что фаза медленного сна играет ключевую роль в укреплении здоровья мозга и улучшении его работы.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM
Бессонница

Исследование, опубликованное в журнале Science, подтвердило, что этот тип сна способствует более точной обработке информации и повышает когнитивные способности.

NREM сон

Фаза медленного сна, известная как NREM (Non-Rapid Eye Movement), представляет собой состояние, при котором мозг отдыхает, но одновременно выполняет важную работу по восстановлению.

Это не глубокий сон, а более легкое состояние, напоминающее дремоту, но его значение для здоровья нельзя недооценивать.

В ходе исследования ученые наблюдали за нейронной активностью у макак, которые после 30-минутного медленного сна выполняли тесты на различение визуальных образов. Результаты показали, что именно в этой фазе сна активируются важные процессы, способствующие улучшению работы мозга.

Используя многоэлектродные массивы, исследователи зафиксировали активность тысяч нейронов в зонах, отвечающих за зрение, когнитивные функции и самоконтроль: первичной и средней зрительной коре, а также дорсолатеральной префронтальной коре.

Это позволило ученым сделать важный вывод: сон не просто помогает расслабиться, но и способствует регуляции активности мозга, улучшая его "настройку" для выполнения задач.

Ведущий автор исследования, доктор Наташа Харас, пояснила, что во время сна усиливаются низкочастотные дельта-волны, а нейроны синхронизируют свою работу.

После сна наблюдается десинхронизация их активности, что делает работу нейронов более независимой. В результате это улучшает обработку информации и выполнение задач.

Для подтверждения важности именно медленного сна ученые провели эксперимент, в котором воспроизвели его эффекты у бодрствующих животных с помощью низкочастотной электрической стимуляции зрительной коры.

Это открытие подчеркивает потенциал для разработки новых методов улучшения здоровья мозга, особенно в условиях стресса или недосыпания.

Ученые подчеркивают, что регулярный медленный сон — это не только про отдых, но и про здоровье.

Его нехватка может негативно сказаться на когнитивных функциях и общем самочувствии. Поэтому важно уделять внимание качеству сна, создавая комфортные условия для отдыха.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Сейчас читают
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Что нельзя сажать рядом с морковью

Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.

Что нельзя сажать рядом с морковью
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Последние материалы
Как создать объемные губы с помощью макияжа
Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими
Бьюти-хитрости, которые заменят дорогие косметические процедуры
Денежные потери и застой! Какие картины могут испортить энергетику в доме
Как понять, что ваша собака счастлива
Стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить
Врач рассказала, когда нужно вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ
Многодетные лишились детей за одну ночь в Тюмени
Палеонтологи нашли крупнейшую червеобразную ящерицу
Что будет, если ликвидировать Зеленского? Ответил политолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.