Улучшение здоровья через сон: что говорят ученые

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые из Университета Райса совместно с коллегами из других научных учреждений доказали, что фаза медленного сна играет ключевую роль в укреплении здоровья мозга и улучшении его работы.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM Бессонница

Исследование, опубликованное в журнале Science, подтвердило, что этот тип сна способствует более точной обработке информации и повышает когнитивные способности.

NREM сон

Фаза медленного сна, известная как NREM (Non-Rapid Eye Movement), представляет собой состояние, при котором мозг отдыхает, но одновременно выполняет важную работу по восстановлению.

Это не глубокий сон, а более легкое состояние, напоминающее дремоту, но его значение для здоровья нельзя недооценивать.

В ходе исследования ученые наблюдали за нейронной активностью у макак, которые после 30-минутного медленного сна выполняли тесты на различение визуальных образов. Результаты показали, что именно в этой фазе сна активируются важные процессы, способствующие улучшению работы мозга.

Используя многоэлектродные массивы, исследователи зафиксировали активность тысяч нейронов в зонах, отвечающих за зрение, когнитивные функции и самоконтроль: первичной и средней зрительной коре, а также дорсолатеральной префронтальной коре.

Это позволило ученым сделать важный вывод: сон не просто помогает расслабиться, но и способствует регуляции активности мозга, улучшая его "настройку" для выполнения задач.

Ведущий автор исследования, доктор Наташа Харас, пояснила, что во время сна усиливаются низкочастотные дельта-волны, а нейроны синхронизируют свою работу.

После сна наблюдается десинхронизация их активности, что делает работу нейронов более независимой. В результате это улучшает обработку информации и выполнение задач.

Для подтверждения важности именно медленного сна ученые провели эксперимент, в котором воспроизвели его эффекты у бодрствующих животных с помощью низкочастотной электрической стимуляции зрительной коры.

Это открытие подчеркивает потенциал для разработки новых методов улучшения здоровья мозга, особенно в условиях стресса или недосыпания.

Ученые подчеркивают, что регулярный медленный сон — это не только про отдых, но и про здоровье.

Его нехватка может негативно сказаться на когнитивных функциях и общем самочувствии. Поэтому важно уделять внимание качеству сна, создавая комфортные условия для отдыха.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

