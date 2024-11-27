Красные родинки: эстетический дефект или медицинская проблема

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая стационарным отделением Клинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Алина Никифорова разъяснила, что такое красные родинки и стоит ли их опасаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0 Родинка

По словам Никифоровой, красные родинки — это ангиомы, то есть сосудистые образования, возникающие из-за расширения мелких кровеносных сосудов. Они могут появляться в любом возрасте и варьироваться по размеру: от нескольких миллиметров до сантиметров.

Ангиомы, как отмечает специалист, в большинстве случаев не представляют угрозы для здоровья и не требуют лечения.

Однако, если такая родинка вызывает дискомфорт, мешает в повседневной жизни или доставляет эстетические неудобства, ее можно удалить. Важно помнить, что решение о необходимости удаления должен принимать врач после осмотра.

"Лечение ангиом обычно не требуется, если они не причиняют беспокойства и не угрожают здоровью. Однако при необходимости их можно удалить, используя современные методы, такие как склеротерапия, электрокоагуляция, криодеструкция, хирургическое вмешательство или лазерная терапия", — пояснила Алина Никифорова.

Важно отметить: Перед любыми действиями, связанными с лечением или удалением ангиом, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Ангиома (греч. αγγειον — «сосудистая опухоль») — опухоль, состоящая почти исключительно из новообразованных кровеносных сосудов (настоящая ангиома), или лимфатических пространств (лимфангиома).

