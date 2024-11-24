Учёные выяснили, о каких заболеваниях может свидетельствовать нервный тик

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из клиники Мейо (США) выяснили, что нервный тик может указывать на наличие неврологических патологий, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM Глаз

По словам ведущего невролога клиники Мейо, профессора Роберта Рокета, длительные нервные тики в области глаз, известные как миокимия, требуют обязательной консультации специалиста. Несмотря на то, что многие люди не обращают внимания на этот симптом, он может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Роберт Рокет пояснил, что подёргивания век могут быть вызваны различными неврологическими заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона. Также дефицит магния и витаминов группы B может провоцировать нервные тики, которые иногда сопровождаются судорогами в ногах.

Профессор подчеркнул важность учёта побочных эффектов некоторых лекарств. Антидепрессанты и антигистаминные препараты, по его словам, могут вызывать миокимию как реакцию на приём медикаментов.

Среди факторов риска развития этого состояния Рокет выделил хронический стресс, зрительное перенапряжение и неправильный подбор оптики. Если тик сопровождается непроизвольным закрытием века или распространяется на другие мышцы лица, он настоятельно рекомендует обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.

Уточнения

Миокимия (от греч. -mŷs - «мышца», + kŷm , -kŷmia - «что-то опухшее» или -kŷmos - «волна») — это непроизвольное, спонтанное, локализованное дрожание нескольких мышц или связок внутри мышцы, но их недостаточно для перемещения сустава.



Тик (фр tic «подёргивание мускулов; тик») — быстрое, стереотипное кратковременное непроизвольное элементарное движение, внешне напоминающее рефлекторное или целенаправленное, разновидность гиперкинеза.

