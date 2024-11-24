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Учёные раскрыли, какой продукт уменьшает риск возникновения деменции

1:17
Здоровье

Исследователи из Университета Монаша (Австралия) обнаружили, что ежедневное употребление горсти орехов может снизить риск развития деменции, физической слабости и преждевременной смерти на 23%. Об этом сообщает издание New Atlas.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0
Орехи

К таким выводам учёные пришли по итогам исследования, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Анализ их рациона показал, что увеличение доли орехов в ежедневном питании способствует снижению вероятности старческой немощи и деменции. Кроме того, люди, регулярно употреблявшие орехи, демонстрировали большую продолжительность жизни.

Ученые уточнили, что под "горстью орехов" подразумевается примерно 30 граммов. Это эквивалентно 25 миндальным орехам, 10 грецким или 40 ядрам арахиса. Специалисты отметили, что все виды орехов обеспечивают одинаковую пользу, поскольку содержат схожее количество омега-3 и омега-6 жирных кислот, магния и белка. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск онкологических заболеваний и поддерживают когнитивные функции мозга.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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