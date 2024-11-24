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Российские учёные разработали инновационный способ выявления риска выкидыша

Здоровье

Сотрудники Алтайского государственного медицинского университета разработали метод определения риска самопроизвольного выкидыша на поздних сроках беременности.

Лаборатория технопарка "Модуль"
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM
Лаборатория технопарка "Модуль"

Как сообщает ОТР, ключевой особенностью нового подхода является комплексный анализ различных факторов. В перечень входят анамнез пациентки, возраст, половые и лабораторные показатели, эхографические данные, наличие патологий шейки матки и другие параметры. Методологическая основа способа — логистическая регрессия: чем ближе вычисленное значение к единице, тем выше вероятность выкидыша.

Для разработки метода специалисты проанализировали данные 118 женщин, из которых у 66 был поздний самопроизвольный выкидыш в анамнезе, а 52 успешно выносили и родили ребёнка. Исследование показало, что данный подход позволяет с высокой точностью классифицировать 99,5% случаев.

Уточнения

Выкидыш (самопроизвольный аборт, спонтанный аборт) — самопроизвольное, патологическое прерывание беременности.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
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