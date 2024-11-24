Российские учёные разработали инновационный способ выявления риска выкидыша

Сотрудники Алтайского государственного медицинского университета разработали метод определения риска самопроизвольного выкидыша на поздних сроках беременности.
Как сообщает ОТР, ключевой особенностью нового подхода является комплексный анализ различных факторов. В перечень входят анамнез пациентки, возраст, половые и лабораторные показатели, эхографические данные, наличие патологий шейки матки и другие параметры. Методологическая основа способа — логистическая регрессия: чем ближе вычисленное значение к единице, тем выше вероятность выкидыша.
Для разработки метода специалисты проанализировали данные 118 женщин, из которых у 66 был поздний самопроизвольный выкидыш в анамнезе, а 52 успешно выносили и родили ребёнка. Исследование показало, что данный подход позволяет с высокой точностью классифицировать 99,5% случаев.
Выкидыш (самопроизвольный аборт, спонтанный аборт) — самопроизвольное, патологическое прерывание беременности.
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