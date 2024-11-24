Учёные выяснили, какое влияние оказывает кофе на бактериальный состав кишечника

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что кофе способствует увеличению количества потенциально полезных бактерий L. asaccharolyticus в кишечнике. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0 Чашка кофе

В исследовании приняли участие около 77 тысяч человек из разных стран мира. На начальном этапе участники предоставили информацию о своем питании, с особым акцентом на привычки, связанные с употреблением кофе. Затем добровольцев попросили сдать образцы кала для анализа состава их кишечной микробиоты.

При сопоставлении данных о микробиоме кишечника у тех, кто регулярно употребляет кофе, и у тех, кто его не пьёт, учёные выявили значительное различие. У любителей кофе уровень бактерий вида Lawsonibacter asaccharolyticus оказался в восемь раз выше, чем у тех, кто избегал потребления этого напитка. Этот эффект наблюдался у участников исследования независимо от их места проживания.

Пока учёные не могут точно сказать, как повышенное содержание L. asaccharolyticus влияет на здоровье человека. Тем не менее они предполагают, что это может быть связано с положительным воздействием кофе на организм, которое неоднократно фиксировалось в научных исследованиях.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

