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Вреднющие фрукты: к каким из них надо относиться с осторожностью всем без исключения

2:29
Здоровье

Фрукты и ягоды часто называют основой здорового рациона, ведь они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако употреблять их в больших количествах не всегда безопасно.

Фрукты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Фрукты

Помимо полезных веществ, многие из них содержат натуральные сахара — сахарозу, глюкозу и фруктозу, которые могут стать причиной нежелательных последствий для здоровья.

Какие фрукты и ягоды требуют осторожности

1. Спелые бананы

Бананы — отличный источник энергии, особенно для тех, кто готовится к физической активности. Однако худеющим и людям с диабетом стоит быть внимательными: в одном спелом банане содержится до 5 чайных ложек сахара.

2. Виноград

В 100 граммах винограда содержится до 18 граммов природных сахаров. Ежедневное употребление этих ягод может привести к набору веса, так как моносахара легко превращаются в жировые отложения.

3. Грейпфрут

Этот цитрус может усиливать действие некоторых лекарств, таких как статины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и иммунодепрессанты. Такое взаимодействие увеличивает риск побочных эффектов.

4. Лимон

Хотя лимоны редко употребляют в больших количествах, их сок может повредить зубную эмаль. Чтобы снизить риск, после употребления лимона нужно чистить зубы или полоскать рот.

5. Сухофрукты

Курага и другие сухофрукты содержат большое количество сахара: в 100 граммах кураги — около 51 грамма. Кроме того, промышленные сухофрукты часто обрабатываются двуокисью серы для увеличения срока хранения. Перед употреблением их рекомендуется мыть в горячей воде.

6. Арбуз

Арбуз может стать причиной диареи, а также противопоказан людям с заболеваниями почек или диабетом.

Как извлечь максимум пользы

Чтобы минимизировать риски и получить все полезные вещества из фруктов и ягод, специалисты советуют:

  • Чередовать разные виды фруктов и ягод.
  • Употреблять их в умеренных количествах.
  • Выбирать сезонные и натуральные продукты.

Таким образом, разумное потребление фруктов и ягод помогает поддерживать здоровье и не перегружать организм сахарами.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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