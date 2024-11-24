25 граммов в сутки и не больше: столько сахара рекомендуют употреблять диетологи, чтобы оставаться здоровым

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар не является полностью вредным продуктом, поэтому полный отказ от него не обязателен. Важно соблюдать умеренность.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM Стевия

Рекомендации медиков:

Сахар не должен составлять более 10% от суточной калорийности.

Оптимальная норма — 5%.

Для человека со средним рационом в 2000 калорий это примерно 50 граммов сахара (200 калорий) в день. Однако диетологи считают идеальной нормой 25 граммов сахара в сутки.

Что такое скрытый сахар

Большая часть сахара поступает в организм не с чистым сахаром, а с продуктами, которые мы употребляем ежедневно:

Хлеб и выпечка

Соусы и кетчупы

Печенье и мюсли

Соки и газированные напитки

Йогурты и творожки

Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% от их калорийности.

А как же мёд и сиропы

Многие заменители сахара, такие как мёд, фруктоза, сиропы (патока, кленовый сироп), также являются формой свободного сахара. Важно понимать, что с точки зрения медицины, мёд — это тоже сахар, и здоровой замены ему не существует.

Уточнения

Сахара́ - то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды). Некоторые из них имеют сладкий вкус.

