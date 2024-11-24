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25 граммов в сутки и не больше: столько сахара рекомендуют употреблять диетологи, чтобы оставаться здоровым

1:15
Здоровье

Сахар не является полностью вредным продуктом, поэтому полный отказ от него не обязателен. Важно соблюдать умеренность.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM
Стевия

Рекомендации медиков:

  • Сахар не должен составлять более 10% от суточной калорийности.
  • Оптимальная норма — 5%.

Для человека со средним рационом в 2000 калорий это примерно 50 граммов сахара (200 калорий) в день. Однако диетологи считают идеальной нормой 25 граммов сахара в сутки.

Что такое скрытый сахар

Большая часть сахара поступает в организм не с чистым сахаром, а с продуктами, которые мы употребляем ежедневно:

  • Хлеб и выпечка
  • Соусы и кетчупы
  • Печенье и мюсли
  • Соки и газированные напитки
  • Йогурты и творожки

Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% от их калорийности.

А как же мёд и сиропы

Многие заменители сахара, такие как мёд, фруктоза, сиропы (патока, кленовый сироп), также являются формой свободного сахара. Важно понимать, что с точки зрения медицины, мёд — это тоже сахар, и здоровой замены ему не существует.

Уточнения

Сахара́ - то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды). Некоторые из них имеют сладкий вкус.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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