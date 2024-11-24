25 граммов в сутки и не больше: столько сахара рекомендуют употреблять диетологи, чтобы оставаться здоровым

Сахар не является полностью вредным продуктом, поэтому полный отказ от него не обязателен. Важно соблюдать умеренность.
Для человека со средним рационом в 2000 калорий это примерно 50 граммов сахара (200 калорий) в день. Однако диетологи считают идеальной нормой 25 граммов сахара в сутки.
Большая часть сахара поступает в организм не с чистым сахаром, а с продуктами, которые мы употребляем ежедневно:
Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% от их калорийности.
Многие заменители сахара, такие как мёд, фруктоза, сиропы (патока, кленовый сироп), также являются формой свободного сахара. Важно понимать, что с точки зрения медицины, мёд — это тоже сахар, и здоровой замены ему не существует.
Сахара́ - то же, что низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды). Некоторые из них имеют сладкий вкус.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!