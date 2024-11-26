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7 заболеваний, при которых запрещено употребление салата оливье даже в новогодние праздники

2:35
Здоровье

Салат оливье — неотъемлемая часть новогоднего стола в большинстве российских семей. Однако традиционный рецепт этого блюда сложно назвать полезным. Благодаря большому количеству ингредиентов и высокой калорийности, оливье может стать серьёзной нагрузкой на пищеварительную систему.

Салат оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0
Салат оливье

Почему оливье может быть опасным

Как отмечает Наталья Харченко, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Европейского медицинского центра EMC, салат оливье представляет собой "пищевую ловушку" из-за сочетания множества ингредиентов. Для их переваривания организму требуется выработка различных ферментов, что создаёт значительную нагрузку, особенно на поджелудочную железу.

Классический рецепт включает картофель, морковь, яйца, огурцы (свежие или маринованные), лук, зелёный горошек и мясной компонент (колбаса, говядина, курица), а также заправляется майонезом. Последний делает блюдо ещё более тяжёлым и калорийным.

Переедание оливье может вызывать такие неприятные симптомы, как тошнота, тяжесть, отрыжка и изжога. В сочетании с алкоголем салат становится ещё опаснее, увеличивая риск обострения гастрита или панкреатита.

Кому противопоказан салат оливье

От традиционного оливье следует отказаться людям с:

  • гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ);
  • гастритом;
  • гастродуоденитом;
  • язвой желудка;
  • дислипидемией;
  • ожирением;
  • сахарным диабетом 2-го типа.

Если полностью отказаться от любимого блюда сложно, ограничьтесь небольшой порцией, чтобы минимизировать риск неприятных последствий.

Как сделать оливье полезнее

Есть несколько способов сделать салат легче и безопаснее для здоровья:

Замените майонез.

Используйте натуральный йогурт или сметану вместо майонеза. Это снизит содержание насыщенных жиров и трансжиров, уменьшив нагрузку на пищеварение.

Выберите мясо вместо колбасы.

Отдайте предпочтение отварной курице или говядине. Это уменьшит содержание насыщенных жиров и повысит количество белка.

Уменьшите количество картофеля.

Снизьте его пропорцию в салате, а солёные огурцы замените малосольными, чтобы уменьшить содержание соли.

Эти простые изменения помогут сделать салат легче для переваривания и сократить риск обострения заболеваний.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] "желудок" + суффикс -itis "воспаление") — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
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