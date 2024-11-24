Health&Science: бурый рис полезен для здоровья

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Берлинского Института питания выяснили, что бурый рис обладает наибольшей пользой для здоровья человека благодаря положительному влиянию на кожу, обмен веществ, иммунную систему и пищеварение. Об этом сообщает научный портал Health&Science.

Фото: flickr.com by IRRI Images, CC BY 2.0 Рис

Учёные изучили питательные характеристики нескольких сортов риса, чтобы определить, какой из них является лидером по содержанию полезных веществ. Исследования показали, что бурый рис содержит наибольшее количество витаминов группы B, магния, фосфора и селена.

Согласно мнению исследователей, эти элементы играют важную роль в укреплении иммунной системы и поддержании здоровья кожи. Также было отмечено, что регулярное употребление бурого риса способствует стабилизации уровня сахара в крови, улучшению работы сердца и нормализации функций желудочно-кишечного тракта.

Бурый рис является цельнозерновым продуктом, в процессе производства которого удаляется только внешняя оболочка зерна, сохраняя отруби и зародыш. Эти части содержат все питательные вещества и клетчатку, благодаря чему бурый рис считается более полноценным в питательном отношении.

Чтобы сохранить полезные свойства бурого риса, специалисты рекомендуют соблюдать некоторые правила его приготовления. Перед варкой рис стоит промыть холодной водой и замочить на 30 минут. После варки следует дать ему настояться под крышкой 15 минут для достижения оптимальной текстуры.

Кроме того, учёные подчеркивают многофункциональность бурого риса в кулинарии. Благодаря своему ореховому вкусу он подходит как для основных блюд, так и для десертов. Более того, продукт сохраняет свою питательную ценность даже после термической обработки.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

