Распространившуюся онкологию можно предотвратить, если включить в рацион эти продукты

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания считаются одними из самых серьёзных угроз для здоровья человека. Каждый год они становятся причиной многочисленных смертей. Однако риск развития рака можно снизить, следуя рекомендациям по правильному питанию.

Фото: freepik.com by timolina, PDM Картофель

Что включить в рацион для снижения риска рака

Лосось

Известный своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы, лосось также эффективен в профилактике онкологии. Его периодическое употребление помогает укрепить защитные механизмы организма.

Зелёный салат

Этот овощ — находка для тех, кто заботится о своём здоровье. Он не только поддерживает нормальный вес, но и помогает снижать вероятность развития раковых заболеваний.

Картофель

Многие удивятся, но картофель тоже входит в список продуктов, способных предотвращать рак. Однако его полезные свойства сохраняются только при запекании.

Рекомендации по питанию

Для эффективной профилактики рака важно не только выбирать правильные продукты, но и готовить их максимально щадящими способами. Запекание, тушение или приготовление на пару помогут сохранить полезные вещества и избежать появления вредных соединений.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма - патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.



Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

