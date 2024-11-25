Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальный грунт для рассады своими руками
Ключевое течение Атлантики может замедлиться на треть к 2040 году
Сбер продолжит приём заявок по льготной программе
Как быстро преобразить старый бабушкин интерьер квартиры
Умели красиво петь, танцевать, вести беседу и водить авто
Несколько советов по снижению алкогольной интоксикации во время застолий
Тренер "Динамо" Марцел Личка дал ответ на вопрос о получении российского паспорта
Выяснилось, как посуда из разных материалов влияет на вкус и качество готовой еды
Лучшие средства для ночного восстановления губ

Распространившуюся онкологию можно предотвратить, если включить в рацион эти продукты

1:17
Здоровье

Онкологические заболевания считаются одними из самых серьёзных угроз для здоровья человека. Каждый год они становятся причиной многочисленных смертей. Однако риск развития рака можно снизить, следуя рекомендациям по правильному питанию.

Картофель
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Картофель

Что включить в рацион для снижения риска рака

Лосось

Известный своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы, лосось также эффективен в профилактике онкологии. Его периодическое употребление помогает укрепить защитные механизмы организма.

Зелёный салат

Этот овощ — находка для тех, кто заботится о своём здоровье. Он не только поддерживает нормальный вес, но и помогает снижать вероятность развития раковых заболеваний.

Картофель

Многие удивятся, но картофель тоже входит в список продуктов, способных предотвращать рак. Однако его полезные свойства сохраняются только при запекании.

Рекомендации по питанию

Для эффективной профилактики рака важно не только выбирать правильные продукты, но и готовить их максимально щадящими способами. Запекание, тушение или приготовление на пару помогут сохранить полезные вещества и избежать появления вредных соединений.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма - патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Самолёт Ту-214. Полностью российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух!
Авиация
Самолёт Ту-214. Полностью российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Россия поддержала Афганистан нулевыми таможенными тарифами
Зимние хитрости: как вырастить зелень на своем участке
Учёные раскрыли секрет успешного оправдания за срыв дедлайна
Распространившуюся онкологию можно предотвратить, если включить в рацион эти продукты
Укрытие хризантем: как не загубить растения зимой
Золотые правила варки макарон для идеального ужина
Как обертывания помогают визуально уменьшить объём талии?
Мобильный офис от Airstream — работать можно везде
Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно
Суперкомпьютер раскрыл нового фаворита чемпионата России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.