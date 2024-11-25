От сального блеска волос можно избавиться, если следовать этим рекомендациям специалистов

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос, когда уже через несколько часов после мытья головы появляется сальный блеск.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0 Мытьё головы

Основные причины быстрого загрязнения волос

Грязная расчёска

Если расчёска моется реже, чем нужно, она становится источником масел, бактерий и грязи, которые возвращаются на волосы при каждом использовании.

Решение: мойте расчёску минимум раз в неделю.

Волосы "не дышат" ночью

Привычка заплетать волосы на ночь или надевать шапочку перед сном мешает естественному распределению кожного жира. В результате масло скапливается у корней, и волосы уже утром выглядят жирными.

Решение: спите с распущенными волосами и используйте наволочки из натуральных тканей, чтобы уменьшить накопление жира.

Неправильное применение масел

Уходовые масла для волос, если их наносить на корни, мгновенно создают эффект жирных прядей.

Решение: наносите масла исключительно на кончики волос, избегая кожи головы.

Как бороться с жирностью волос

Следите за гигиеной инструментов для ухода за волосами.

Избегайте утяжеляющих укладок на ночь.

Используйте масла и другие уходовые средства правильно.

Эти простые шаги помогут дольше сохранять волосы чистыми и свежими.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса.

