От сального блеска волос можно избавиться, если следовать этим рекомендациям специалистов

Многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос, когда уже через несколько часов после мытья головы появляется сальный блеск.
Грязная расчёска
Если расчёска моется реже, чем нужно, она становится источником масел, бактерий и грязи, которые возвращаются на волосы при каждом использовании.
Решение: мойте расчёску минимум раз в неделю.
Волосы "не дышат" ночью
Привычка заплетать волосы на ночь или надевать шапочку перед сном мешает естественному распределению кожного жира. В результате масло скапливается у корней, и волосы уже утром выглядят жирными.
Решение: спите с распущенными волосами и используйте наволочки из натуральных тканей, чтобы уменьшить накопление жира.
Неправильное применение масел
Уходовые масла для волос, если их наносить на корни, мгновенно создают эффект жирных прядей.
Решение: наносите масла исключительно на кончики волос, избегая кожи головы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса.
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