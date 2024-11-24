Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делаем прихожую просторной и стильной с помощью этого метода
25 граммов в сутки и не больше: столько сахара рекомендуют употреблять диетологи, чтобы оставаться здоровым
Почему мы считаем, что косметические средства с неприятным ароматом более эффективны?
После этих автогонок Чаплин получил билет в будущее
Глава "Реала" Перес раскритиковал систему голосования "Золотого мяча"
Как вернуть блеск и гладкость локонам с помощью натуральных ингредиентов?
Беспроигрышное блюдо для семейного ужина — аппетитное жаркое по-домашнему
Найденная в пустыне древняя пушка раскрыла тайны испанского завоевания
Непогода не помешала России удержать лидерство на зерновом рынке

Активированный уголь может убить зубы при отбеливании: почему он опасен для этой процедуры

1:42
Здоровье

Активированный уголь, который можно без труда найти в любой аптеке, давно зарекомендовал себя как эффективный абсорбент. Однако вокруг этого средства существует множество мифов. Один из них — способность активированного угля отбеливать зубы и убирать пятна с эмали.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0
Красивая улыбка

К сожалению, использование угля для отбеливания зубов — не только спорная, но и потенциально опасная практика.

Что говорят эксперты

Американская стоматологическая ассоциация подчёркивает: нет научных доказательств, подтверждающих эффективность активированного угля в отбеливании зубов. Более того, применение этого средства может нанести вред.

Почему активированный уголь вреден для зубов

Повреждение эмали

Активированный уголь имеет абразивную структуру, что делает его слишком агрессивным для зубной эмали. Вместо отбеливания он может оставить на эмали микроповреждения.

Обнажение дентина

Если злоупотреблять таким "отбеливанием", уголь может истончить эмаль, обнажая слой дентина, который имеет естественный желтоватый оттенок. В результате зубы станут ещё менее привлекательными

Отсутствие долгосрочного эффекта

Уголь не воздействует на внутреннюю структуру зуба, поэтому его применение не приносит желаемого результата в плане осветления.

Альтернативы безопасного отбеливания

Для безопасного и эффективного отбеливания зубов лучше использовать проверенные методы, такие как:

  • профессиональная чистка у стоматолога;
  • зубные пасты с отбеливающим эффектом;
  • отбеливающие системы, рекомендованные стоматологами.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы
Еда и рецепты
Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Почему мы считаем, что косметические средства с неприятным ароматом более эффективны?
После этих автогонок Чаплин получил билет в будущее
Глава "Реала" Перес раскритиковал систему голосования "Золотого мяча"
Как вернуть блеск и гладкость локонам с помощью натуральных ингредиентов?
Беспроигрышное блюдо для семейного ужина — аппетитное жаркое по-домашнему
Найденная в пустыне древняя пушка раскрыла тайны испанского завоевания
Активированный уголь может убить зубы при отбеливании: почему он опасен для этой процедуры
Непогода не помешала России удержать лидерство на зерновом рынке
Как сделать куриные ножки вкусными: рецепты на любой случай
Создайте сад гармонии: растения, улучшающие сон и настроение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.