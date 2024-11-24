Активированный уголь может убить зубы при отбеливании: почему он опасен для этой процедуры

Активированный уголь, который можно без труда найти в любой аптеке, давно зарекомендовал себя как эффективный абсорбент. Однако вокруг этого средства существует множество мифов. Один из них — способность активированного угля отбеливать зубы и убирать пятна с эмали.
К сожалению, использование угля для отбеливания зубов — не только спорная, но и потенциально опасная практика.
Американская стоматологическая ассоциация подчёркивает: нет научных доказательств, подтверждающих эффективность активированного угля в отбеливании зубов. Более того, применение этого средства может нанести вред.
Повреждение эмали
Активированный уголь имеет абразивную структуру, что делает его слишком агрессивным для зубной эмали. Вместо отбеливания он может оставить на эмали микроповреждения.
Обнажение дентина
Если злоупотреблять таким "отбеливанием", уголь может истончить эмаль, обнажая слой дентина, который имеет естественный желтоватый оттенок. В результате зубы станут ещё менее привлекательными
Отсутствие долгосрочного эффекта
Уголь не воздействует на внутреннюю структуру зуба, поэтому его применение не приносит желаемого результата в плане осветления.
Для безопасного и эффективного отбеливания зубов лучше использовать проверенные методы, такие как:
Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.
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