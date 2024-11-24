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Почему хозяйки должгы опасаться растительного масла без запаха: эксперты рассказали о последствиях

1:57
Здоровье

Многие уверены, что хорошо разбираются в основах здорового питания. Однако исключение сахара из рациона и сокращение потребления соли — это только шаг на пути к здоровью, а не гарантия долголетия. Существуют продукты, которые могут быть ещё вреднее сахара. Одним из них является привычное растительное масло.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0
пальмовое масло

Чем опасно рафинированное растительное масло

Рафинированное масло, которое используется в большинстве домов и ресторанов, может нанести вред здоровью.

Повышение уровня плохого холестерина

Зарубежные эксперты предупреждают, что рафинированное растительное масло способствует увеличению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с кожей

Регулярное употребление такого масла провоцирует жирность кожи и способствует появлению воспалений, таких как акне.

Ускорение старения

Обработка, которой подвергается масло перед тем, как попасть на полки магазинов, включает использование химических добавок. Это не только удаляет запах и вкус продукта, но и оставляет в нём вредные вещества. Регулярное употребление такого масла может способствовать ускорению процессов старения.

Почему лучше выбирать нерафинированные масла

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение нерафинированным маслам или маслам холодного отжима, таким как:

  • Оливковое масло
  • Кокосовое масло

Эти виды масел сохраняют больше полезных веществ, не подвергаются химической обработке и безопасны для организма.

Как сделать выбор

Выбирая масло для приготовления пищи, внимательно читайте этикетку и отдавайте предпочтение продуктам с минимальной обработкой. Масла холодного отжима не только более полезны, но и сохраняют вкус и аромат натурального продукта.

Уточнения

Масло - собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).
Литература:

  • Ипатова Л. Г., Кочеткова А. А., Нечаев А. П., Тутельян В. А. Жировые продукты для здорового питания. Современный взгляд. — М.: ДеЛи принт, 2009. — 396 с.
  • О’Брайен Р. 4. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Р. О’Брайен; пер. с англ. 2-го изд. В. Д. Широкова, Д. А. Бабейкиной, Н. С. Селивановой, Н. В. Магды. — СПб.: Профессия, 2007. — 752 с.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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