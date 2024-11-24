Почему хозяйки должгы опасаться растительного масла без запаха: эксперты рассказали о последствиях

Многие уверены, что хорошо разбираются в основах здорового питания. Однако исключение сахара из рациона и сокращение потребления соли — это только шаг на пути к здоровью, а не гарантия долголетия. Существуют продукты, которые могут быть ещё вреднее сахара. Одним из них является привычное растительное масло.
Рафинированное масло, которое используется в большинстве домов и ресторанов, может нанести вред здоровью.
Повышение уровня плохого холестерина
Зарубежные эксперты предупреждают, что рафинированное растительное масло способствует увеличению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблемы с кожей
Регулярное употребление такого масла провоцирует жирность кожи и способствует появлению воспалений, таких как акне.
Ускорение старения
Обработка, которой подвергается масло перед тем, как попасть на полки магазинов, включает использование химических добавок. Это не только удаляет запах и вкус продукта, но и оставляет в нём вредные вещества. Регулярное употребление такого масла может способствовать ускорению процессов старения.
Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение нерафинированным маслам или маслам холодного отжима, таким как:
Эти виды масел сохраняют больше полезных веществ, не подвергаются химической обработке и безопасны для организма.
Выбирая масло для приготовления пищи, внимательно читайте этикетку и отдавайте предпочтение продуктам с минимальной обработкой. Масла холодного отжима не только более полезны, но и сохраняют вкус и аромат натурального продукта.
Масло - собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).
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