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Хлеб может оказаться и другом, и врагом: что надо знать о его влиянии на организм человека

1:14
Здоровье

Хлеб является неотъемлемой частью рациона многих людей, однако стоит помнить о его калорийности и содержании углеводов.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Здоровые люди могут употреблять хлеб каждый день, но в умеренных количествах. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, связанные с пищеварением или уровнем сахара в крови, следует проконсультироваться с врачом перед введением хлеба в свой рацион.

При выборе хлеба важно обращать внимание на его состав. Желательно, чтобы в продукте не было дрожжей, сахара и различных синтетических веществ. Также стоит учесть, что хлеб может содержать глютен, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Людям, желающим похудеть, необходимо рассчитать количество белков, жиров и углеводов (БЖУ) для своего рациона и только после этого решить, есть ли место хлебу в ежедневном меню. Важно помнить, что отказ от хлеба может привести к чувству голода и возможному срыву диеты.

Таким образом, употребление хлеба каждый день не обязательно вредно, но важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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