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Панические атаки и мышечные спазмы могут проявляться при недостатке магния: зачем он вообще нужен организму

1:27
Здоровье

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала о том, как недостаток магния может негативно сказаться на здоровье человека.

Продукты, содержащие питательные вещества
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0
Продукты, содержащие питательные вещества

По словам эксперта, дефицит этого элемента может привести к проблемам с иммунной системой, нарушениям сна и усвоением витамина D. Также могут возникать повышенная тревожность, панические атаки, апатия, мышечные спазмы, упадок сил, сложности с пищеварением, головные боли.

«Магний играет важную роль в регуляции сердечного ритма и сокращении мышц. Его дефицит может увеличить риск развития артериальной гипертонии, аритмий и других сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Беликова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Специалист отметила, что магний не только поддерживает стабильное эмоциональное состояние, но и уменьшает риск переломов, делает мышцы крепче и замедляет возрастную потерю мышечной массы. Кроме того, недостаток магния приводит к раздражительности, бессоннице, тревоге, судорогам и прочим проблемам неврологического плана.

В завершение беседы нутрициолог обратила внимание на особую важность магния для беременных женщин. Этот минерал отвечает за здоровое развитие плода и активно участвует в формировании нервной системы малыша.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
 

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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