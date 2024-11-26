Панические атаки и мышечные спазмы могут проявляться при недостатке магния: зачем он вообще нужен организму

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала о том, как недостаток магния может негативно сказаться на здоровье человека.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0 Продукты, содержащие питательные вещества

По словам эксперта, дефицит этого элемента может привести к проблемам с иммунной системой, нарушениям сна и усвоением витамина D. Также могут возникать повышенная тревожность, панические атаки, апатия, мышечные спазмы, упадок сил, сложности с пищеварением, головные боли.

«Магний играет важную роль в регуляции сердечного ритма и сокращении мышц. Его дефицит может увеличить риск развития артериальной гипертонии, аритмий и других сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Беликова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Специалист отметила, что магний не только поддерживает стабильное эмоциональное состояние, но и уменьшает риск переломов, делает мышцы крепче и замедляет возрастную потерю мышечной массы. Кроме того, недостаток магния приводит к раздражительности, бессоннице, тревоге, судорогам и прочим проблемам неврологического плана.

В завершение беседы нутрициолог обратила внимание на особую важность магния для беременных женщин. Этот минерал отвечает за здоровое развитие плода и активно участвует в формировании нервной системы малыша.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.





Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

