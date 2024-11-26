Развенчана польза витамина С для лечения простуды: лечиться надо другими средствами

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Ирина Дворкина заявила, что витамин C не является "лекарством от простуды". Она отметила, что этот витамин участвует в формировании иммунной системы, однако не стоит ждать от него чудес.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

По словам доктора, регулярное потребление витамина C лишь немного снижает риск заболеть простудой: на 8 % у взрослых и на 14 % у детей.

Дворкина также добавила в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что после появления симптомов витамин C уже не влияет на продолжительность и тяжесть болезни.

Витамин С действительно играет важную роль в поддержании иммунитета, но не является лекарством от простуды. Рекомендуемая суточная норма витамина С составляет 60-100 мг в день, в зависимости от возраста и массы тела. Хорошими источниками витамина С являются цитрусовые, ягоды, зелёные овощи и фрукты.

Однако следует помнить, что избыточное потребление витамина С может привести к негативным последствиям, таким как нарушение всасывания витамина B12 и повышение риска образования камней в почках.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.



Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

