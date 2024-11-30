Как безопасно удалить родинку без риска для здоровья

Что нужно знать об удалении родинок

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как выбрать метод удаления родинки: рекомендации врачей

Удаление родинки — процедура, которая требует профессионального подхода. Обращение в клинику — единственный безопасный вариант. Однако выбор метода удаления может вызывать вопросы. Вот что нужно знать, чтобы принять правильное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Родинка

1. Традиционное хирургическое иссечение

Если родинка вызывает подозрения, например, меняет цвет, форму или размеры, врачи рекомендуют использовать классический метод. Родинка иссекается скальпелем, а материал направляется на гистологическое исследование. Это позволяет выявить возможные опасные изменения, такие как меланома. Этот способ более травматичен, но максимально надёжен.

2. Радиоволновой метод

Этот способ подходит для удаления доброкачественных невусов. Он менее травматичен, минимально повреждает окружающие ткани и позволяет провести гистологическое исследование. Радиоволновое удаление предпочтительно для тех, кто хочет избежать шрамов.

3. Лазерное удаление

Метод применяется для устранения сосудистых поражений кожи, возрастных пигментаций или шлифовки. Однако для меланоцитарных образований лазерное удаление не рекомендуется из-за отсутствия возможности проведения полноценного гистологического анализа.

Основное правило:

Перед удалением родинки обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он оценит её состояние, выберет подходящий метод и, если необходимо, направит на гистологическое исследование.

Уточнения

Ро́динки - врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов.

