Рафинированное масло и его влияние на организм

Этот продукт вреднее сахара: как защитить своё здоровье
Многие думают, что исключение сахара из рациона — шаг к здоровому образу жизни. Однако есть продукт, который может быть даже вреднее сахара, если употреблять его неправильно. Речь идёт о рафинированном растительном масле.
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло
Почему рафинированное масло вредно?
Повышает уровень плохого холестерина. Рафинированное масло способствует накоплению липопротеинов низкой плотности, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблемы с кожей. Частое употребление такого масла делает кожу более жирной и способствует воспалениям.
Ускоряет старение. Процессы обработки масла разрушают полезные компоненты, превращая продукт в источник свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют старение организма.
Химическая обработка. Чтобы убрать запах и вкус, масло подвергается интенсивной очистке с использованием химических веществ. Часть этих веществ остаётся в продукте, что делает его вредным для организма.
Что использовать вместо рафинированного масла?
Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение:
Нерафинированным маслам. Они сохраняют больше витаминов и антиоксидантов.
Маслам холодного отжима. Оливковое, кокосовое или льняное масло — отличные альтернативы, которые содержат полезные жирные кислоты и минимально обработаны.
Совет:
Используйте рафинированное масло только для жарки и в ограниченном количестве, а для заправки салатов и других блюд выбирайте полезные масла.
Уточнения
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.