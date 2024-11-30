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Рафинированное масло и его влияние на организм

Почему растительное масло может быть опаснее сахара
1:44
Здоровье

Этот продукт вреднее сахара: как защитить своё здоровье

Многие думают, что исключение сахара из рациона — шаг к здоровому образу жизни. Однако есть продукт, который может быть даже вреднее сахара, если употреблять его неправильно. Речь идёт о рафинированном растительном масле.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Почему рафинированное масло вредно?

  1. Повышает уровень плохого холестерина.
    Рафинированное масло способствует накоплению липопротеинов низкой плотности, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  2. Проблемы с кожей.
    Частое употребление такого масла делает кожу более жирной и способствует воспалениям.

  3. Ускоряет старение.
    Процессы обработки масла разрушают полезные компоненты, превращая продукт в источник свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют старение организма.

  4. Химическая обработка.
    Чтобы убрать запах и вкус, масло подвергается интенсивной очистке с использованием химических веществ. Часть этих веществ остаётся в продукте, что делает его вредным для организма.

Что использовать вместо рафинированного масла?

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение:

  • Нерафинированным маслам. Они сохраняют больше витаминов и антиоксидантов.
  • Маслам холодного отжима. Оливковое, кокосовое или льняное масло — отличные альтернативы, которые содержат полезные жирные кислоты и минимально обработаны.

Совет:

Используйте рафинированное масло только для жарки и в ограниченном количестве, а для заправки салатов и других блюд выбирайте полезные масла.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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