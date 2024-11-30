Рафинированное масло и его влияние на организм

Почему растительное масло может быть опаснее сахара

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот продукт вреднее сахара: как защитить своё здоровье

Многие думают, что исключение сахара из рациона — шаг к здоровому образу жизни. Однако есть продукт, который может быть даже вреднее сахара, если употреблять его неправильно. Речь идёт о рафинированном растительном масле.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Почему рафинированное масло вредно?

Повышает уровень плохого холестерина.

Рафинированное масло способствует накоплению липопротеинов низкой плотности, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с кожей.

Частое употребление такого масла делает кожу более жирной и способствует воспалениям. Ускоряет старение.

Процессы обработки масла разрушают полезные компоненты, превращая продукт в источник свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют старение организма. Химическая обработка.

Чтобы убрать запах и вкус, масло подвергается интенсивной очистке с использованием химических веществ. Часть этих веществ остаётся в продукте, что делает его вредным для организма.

Что использовать вместо рафинированного масла?

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение:

Нерафинированным маслам. Они сохраняют больше витаминов и антиоксидантов.

Маслам холодного отжима. Оливковое, кокосовое или льняное масло — отличные альтернативы, которые содержат полезные жирные кислоты и минимально обработаны.

Совет:

Используйте рафинированное масло только для жарки и в ограниченном количестве, а для заправки салатов и других блюд выбирайте полезные масла.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

