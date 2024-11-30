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Вредные привычки, ускоряющие старение кожи губ

Почему губы теряют молодость, и как этого избежать
1:55
Здоровье

Вредные привычки, которые ускоряют старение губ

Красивые и ухоженные губы — мечта многих женщин. Однако некоторые вредные привычки могут привести к раннему старению кожи губ уже после 30 лет. Вот основные ошибки, которых стоит избегать.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

1. Облизывание губ

Эта привычка приводит к сухости, шелушению и появлению трещин. Слюна содержит бактерии, которые попадают на кожу губ, усиливая её раздражение. Со временем это может вызвать не только сухость, но и мелкие судороги кожи.

2. Неправильный макияж

Использование неподходящей косметики или её частое нанесение без увлажнения может подсушить кожу. Ультрафиолет также способствует разрушению коллагена и эластина, ускоряя процесс фотостарения. В летнее время выбирайте средства для губ с SPF-защитой.

3. Отсутствие ухода

Губы нуждаются в регулярном уходе, особенно в холодное время года. Без должного увлажнения кожа становится сухой, склонной к трещинам. Используйте питательные бальзамы с маслами и плотной текстурой для защиты от ветра и низких температур.

4. Курение

Табачный дым содержит никотин и смолы, которые разрушают клетки кожи, вызывая появление морщин вокруг рта. Токсины провоцируют образование свободных радикалов, ускоряя процессы старения и делая кожу губ менее упругой.

Как сохранить молодость губ?

  • Избегайте облизывания губ и используйте увлажняющие средства.
  • Выбирайте косметику с SPF-защитой.
  • Регулярно наносите питательные бальзамы, особенно в холодное время года.
  • Откажитесь от курения для сохранения здоровья кожи.

Уточнения

Гу́бы рта - это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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