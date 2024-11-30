Вредные привычки, ускоряющие старение кожи губ

Красивые и ухоженные губы — мечта многих женщин. Однако некоторые вредные привычки могут привести к раннему старению кожи губ уже после 30 лет. Вот основные ошибки, которых стоит избегать.
Эта привычка приводит к сухости, шелушению и появлению трещин. Слюна содержит бактерии, которые попадают на кожу губ, усиливая её раздражение. Со временем это может вызвать не только сухость, но и мелкие судороги кожи.
Использование неподходящей косметики или её частое нанесение без увлажнения может подсушить кожу. Ультрафиолет также способствует разрушению коллагена и эластина, ускоряя процесс фотостарения. В летнее время выбирайте средства для губ с SPF-защитой.
Губы нуждаются в регулярном уходе, особенно в холодное время года. Без должного увлажнения кожа становится сухой, склонной к трещинам. Используйте питательные бальзамы с маслами и плотной текстурой для защиты от ветра и низких температур.
Табачный дым содержит никотин и смолы, которые разрушают клетки кожи, вызывая появление морщин вокруг рта. Токсины провоцируют образование свободных радикалов, ускоряя процессы старения и делая кожу губ менее упругой.
Гу́бы рта - это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека.
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