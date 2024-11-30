Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда пеленки необходимы: учим собаку ходить в туалет дома
Как не пропустить фестиваль лобстеров на Анегаде
Каким было бы небо, если бы Земля имела кольца, как у Сатурна
Может ли кошка не узнать своего хозяина? Интересные факты
Лучшая полноприводная техника для суровых зим
Забудьте про химию: как защитить огурцы натуральным способом
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Как листья хрена могут улучшить вашу кожу, волосы и сад
Где машины ездят больше всего: рейтинг пробегов в России удивляет

Что не стоит есть сразу после пробуждения

Что не стоит есть утром на голодный желудок
1:59
Здоровье

5 продуктов, которые нельзя есть натощак

Не все продукты подходят для употребления сразу после пробуждения. Некоторые из них могут нанести вред желудку или нарушить пищеварение. Лучше начать день с лёгкого и безопасного завтрака, например, каши или омлета, а только затем включить в рацион перечисленные ниже продукты.

1. Кондитерские изделия

Сладости, такие как печенье, пирожные или шоколад, нагружают поджелудочную железу, которая после ночного отдыха ещё не готова к переработке сахара. Употребление сладостей натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать дискомфорт в желудке.

2. Апельсины

Этот цитрусовый фрукт богат кислотами, которые раздражают слизистую оболочку пустого желудка. Это может привести к аллергическим реакциям или проблемам с органами ЖКТ, особенно при частом употреблении апельсинов на голодный желудок.

3. Томаты

Томаты содержат дубильную кислоту, которая взаимодействует с желудочным соком, если желудок пуст. Это повышает риск возникновения гастрита и язвы желудка.

4. Огурцы

Сырые огурцы натощак тяжело усваиваются организмом. Они могут вызвать вздутие живота и дискомфорт в ЖКТ, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

5. Груши

Груша содержит грубую клетчатку, которая может повредить слизистую оболочку пустого желудка. Этот фрукт лучше есть через некоторое время после основного приёма пищи.

Рекомендации:

  • Начинайте день с нейтральных продуктов, таких как овсянка, омлет или цельнозерновой хлеб.
  • Избегайте продуктов с высокой кислотностью или грубой текстурой натощак.
  • Продукты из списка можно употреблять спустя 30-60 минут после основного завтрака.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Последние материалы
Когда пеленки необходимы: учим собаку ходить в туалет дома
Как не пропустить фестиваль лобстеров на Анегаде
Каким было бы небо, если бы Земля имела кольца, как у Сатурна
Может ли кошка не узнать своего хозяина? Интересные факты
Лучшая полноприводная техника для суровых зим
Забудьте про химию: как защитить огурцы натуральным способом
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Как листья хрена могут улучшить вашу кожу, волосы и сад
Где машины ездят больше всего: рейтинг пробегов в России удивляет
Вот чем можно заменить майонез: полезные альтернативы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.