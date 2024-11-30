Что не стоит есть сразу после пробуждения

Что не стоит есть утром на голодный желудок

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

5 продуктов, которые нельзя есть натощак

Не все продукты подходят для употребления сразу после пробуждения. Некоторые из них могут нанести вред желудку или нарушить пищеварение. Лучше начать день с лёгкого и безопасного завтрака, например, каши или омлета, а только затем включить в рацион перечисленные ниже продукты.

1. Кондитерские изделия

Сладости, такие как печенье, пирожные или шоколад, нагружают поджелудочную железу, которая после ночного отдыха ещё не готова к переработке сахара. Употребление сладостей натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать дискомфорт в желудке.

2. Апельсины

Этот цитрусовый фрукт богат кислотами, которые раздражают слизистую оболочку пустого желудка. Это может привести к аллергическим реакциям или проблемам с органами ЖКТ, особенно при частом употреблении апельсинов на голодный желудок.

3. Томаты

Томаты содержат дубильную кислоту, которая взаимодействует с желудочным соком, если желудок пуст. Это повышает риск возникновения гастрита и язвы желудка.

4. Огурцы

Сырые огурцы натощак тяжело усваиваются организмом. Они могут вызвать вздутие живота и дискомфорт в ЖКТ, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

5. Груши

Груша содержит грубую клетчатку, которая может повредить слизистую оболочку пустого желудка. Этот фрукт лучше есть через некоторое время после основного приёма пищи.

Рекомендации:

Начинайте день с нейтральных продуктов, таких как овсянка, омлет или цельнозерновой хлеб.

Избегайте продуктов с высокой кислотностью или грубой текстурой натощак.

Продукты из списка можно употреблять спустя 30-60 минут после основного завтрака.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

