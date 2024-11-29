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Почему лавровый лист под подушкой — это полезно

Почему стоит положить лавровый лист под подушку
1:22
Здоровье

Лавровый лист под подушкой: польза, подтверждённая наукой

Многие считают, что лавровый лист под подушкой обладает магическими свойствами — приносит счастье и способствует исполнению желаний. Однако реальная польза от такого действия кроется в его природных качествах, которые благоприятно влияют на организм.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Почему стоит положить лавровый лист под подушку?

  1. Улучшение сна.
    Лавровый лист выделяет фитонциды — вещества, которые помогают успокоить нервную систему. Это способствует глубокому и спокойному сну, устраняя симптомы недосыпа.

  2. Ароматерапия.
    Лавровый лист обладает мягким, приятным ароматом, который создаёт уютную атмосферу в спальне, способствует расслаблению и помогает быстрее заснуть.

  3. Расслабляющий эффект.
    Приятный запах лаврового листа помогает снять напряжение, создать комфортную обстановку для полноценного отдыха.

Как использовать лавровый лист под подушкой?

  • Положите несколько чистых листьев под подушку или рядом с ней.
  • Через 2-3 дня замените листья свежими для поддержания аромата.

Даже если вы не верите в приметы, попробовать этот метод стоит ради улучшения качества сна и создания уютной атмосферы.

Уточнения

Лавро́вый лист - листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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