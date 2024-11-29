Почему мультивитаминные комплексы не работают

Почему мультивитамины — это маркетинговый обман

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самые бесполезные витаминные добавки: что не стоит покупать

Многие люди считают покупку витаминов инвестицией в здоровье. Однако не все добавки действительно полезны. Британские фармацевты рассказали, какие витаминные препараты не оправдывают ожиданий и почему их покупка — деньги на ветер.

1. Мультивитаминные комплексы

Производители обещают, что такие добавки решат множество проблем, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Однако дозы полезных веществ в этих комплексах слишком малы и не рассчитаны для индивидуальных нужд.

2. Витаминные пастилки

Эти популярные в осенне-зимний период добавки часто содержат сахар и подсластители, которые могут навредить организму. Польза таких пастилок минимальна, а вред для зубов и метаболизма может быть значительным.

3. Витамины для ногтей, кожи и волос

Эти специализированные комплексы преподносятся как уникальные решения для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Однако они часто не содержат полный набор необходимых веществ, а их эффективность сомнительна. Для достижения результата лучше принимать витамины и добавки по отдельности, учитывая индивидуальные потребности организма.

Что делать?

Консультируйтесь с врачом перед покупкой витаминов.

Выбирайте добавки, которые соответствуют вашему состоянию здоровья и анализам.

Старайтесь получать витамины из натуральных продуктов, таких как овощи и фрукты.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

