Какие признаки указывают на некачественное масло

Как не ошибиться с выбором сливочного масла

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как распознать опасное для здоровья сливочное масло

Сливочное масло — важный продукт в рационе, но его качество может быть далеко не всегда на высоте. Вот основные признаки, которые помогут вычислить некачественный или опасный для здоровья продукт.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

1. Растительные жиры в составе.

Если в составе указаны растительные жиры, от такого масла лучше отказаться. Сливочное масло должно изготавливаться только из молочных жиров, и добавление растительных компонентов недопустимо.

2. Прогорклый запах и салистый вкус.

Эти признаки указывают на окисление масла, из-за чего в нём образуются продукты распада жирных кислот. Такое масло небезопасно для употребления.

3. Тёмный слой на поверхности.

Если на поверхности масла заметен более тёмный слой (так называемый "штафф"), это сигнал, что продукт испорчен и употреблять его не следует.

4. Тест на сковороде.

Качественное масло при нагреве не должно сильно пениться, шипеть или образовывать брызги. Если это происходит, масло содержит добавки, которые делают его небезопасным.

5. Неравномерная окраска.

Неравномерный цвет масла говорит о нарушении технологии производства. Однако ярко-жёлтый цвет масла — не повод для беспокойства: в зимний период производители могут добавлять натуральные красители для компенсации низкого содержания природных пигментов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать качественное масло, которое будет безопасным и полезным для здоровья.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

