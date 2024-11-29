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Какие средства нельзя использовать при сухости кожи

Почему кожа шелушится и как с этим бороться
1:51
Здоровье

Что нельзя делать при шелушении кожи лица: советы по уходу

Шелушение кожи лица — распространённая проблема, особенно в холодное время года. Оно может быть вызвано сухим типом кожи, воздействием низких температур, солнечными ожогами или даже заболеваниями, такими как проблемы щитовидной железы или генетические болезни. Неправильный уход за кожей также часто провоцирует стянутость, зуд и шелушение.

Дерматит
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дерматит

Что нужно делать?

  1. Увлажняйте кожу.
    Используйте средства без отдушек и агрессивных компонентов, чтобы не усугубить состояние кожи.

  2. Защищайте кожу.
    Старайтесь наносить солнцезащитный крем даже в холодное время года.

  3. Следите за водным балансом.
    Пейте достаточное количество воды, чтобы увлажнить кожу изнутри.

  4. Посетите врача.
    Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с дерматологом для выявления возможных причин.

Чего делать нельзя:

  1. Не отдирайте чешуйки.
    Это может травмировать кожу и замедлить её восстановление. Особенно это касается шелушения от солнечных ожогов.

  2. Не увлекайтесь частым умыванием.
    Слишком частое использование воды и мыла может ещё больше сушить кожу. Умывайтесь не более 1-2 раз в день, используя тёплую, а не горячую воду.

  3. Избегайте агрессивной косметики.
    Не используйте средства с кислотами, ретинолом или другими раздражающими компонентами.

  4. Откажитесь от скрабов и щёток.
    Эти средства могут повредить кожу, усилить раздражение и сухость.

Главное:

Дайте коже время на восстановление, избегайте агрессивного воздействия и обеспечьте её необходимым увлажнением.

Уточнения

Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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