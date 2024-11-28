Как помидоры в рационе помогают организму

Как помидоры укрепляют здоровье костей и сердца

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что произойдёт с организмом, если есть помидоры каждый день

Помидоры — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который можно включать в ежедневный рацион. Фельдшер Наталья Балан рассказала, как регулярное употребление томатов влияет на здоровье.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM Салат из помидоров

Польза помидоров:

Мощный антиоксидант.

Помидоры богаты ликопином — веществом, которое сохраняется даже после термической обработки. Ликопин помогает снижать уровень холестерина, защищает клетки от преждевременного старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помидоры богаты ликопином — веществом, которое сохраняется даже после термической обработки. Ликопин помогает снижать уровень холестерина, защищает клетки от преждевременного старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезные минералы.

Томаты содержат калий, кальций и витамин K, которые помогают выводить лишний натрий, нормализуют артериальное давление и укрепляют костную ткань.

Томаты содержат калий, кальций и витамин K, которые помогают выводить лишний натрий, нормализуют артериальное давление и укрепляют костную ткань. Витамины для глаз.

Витамин A и C, содержащиеся в помидорах, необходимы для поддержания здоровья зрения и укрепления иммунитета.

Витамин A и C, содержащиеся в помидорах, необходимы для поддержания здоровья зрения и укрепления иммунитета. Улучшение пищеварения.

Клетчатки в помидорах немного, но её достаточно для мягкого слабительного эффекта и улучшения работы кишечника.

Можно ли есть помидоры круглый год?

Даже томаты, продающиеся в межсезонье, хотя и уступают по вкусу сезонным, остаются полезными. Их питательные вещества сохраняются, делая их ценным продуктом для здоровья.

Рекомендации:

Ежедневное употребление помидоров в умеренном количестве принесёт пользу организму. Это касается как свежих томатов, так и тех, которые прошли термическую обработку.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.



