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Как помидоры в рационе помогают организму

Как помидоры укрепляют здоровье костей и сердца
1:38
Здоровье

Что произойдёт с организмом, если есть помидоры каждый день

Помидоры — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который можно включать в ежедневный рацион. Фельдшер Наталья Балан рассказала, как регулярное употребление томатов влияет на здоровье.

Салат из помидоров
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Салат из помидоров

Польза помидоров:

  • Мощный антиоксидант.
    Помидоры богаты ликопином — веществом, которое сохраняется даже после термической обработки. Ликопин помогает снижать уровень холестерина, защищает клетки от преждевременного старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Полезные минералы.
    Томаты содержат калий, кальций и витамин K, которые помогают выводить лишний натрий, нормализуют артериальное давление и укрепляют костную ткань.

  • Витамины для глаз.
    Витамин A и C, содержащиеся в помидорах, необходимы для поддержания здоровья зрения и укрепления иммунитета.

  • Улучшение пищеварения.
    Клетчатки в помидорах немного, но её достаточно для мягкого слабительного эффекта и улучшения работы кишечника.

Можно ли есть помидоры круглый год?

Даже томаты, продающиеся в межсезонье, хотя и уступают по вкусу сезонным, остаются полезными. Их питательные вещества сохраняются, делая их ценным продуктом для здоровья.

Рекомендации:

Ежедневное употребление помидоров в умеренном количестве принесёт пользу организму. Это касается как свежих томатов, так и тех, которые прошли термическую обработку.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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