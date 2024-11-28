Как помидоры в рационе помогают организму

Что произойдёт с организмом, если есть помидоры каждый день
Помидоры — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который можно включать в ежедневный рацион. Фельдшер Наталья Балан рассказала, как регулярное употребление томатов влияет на здоровье.
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Салат из помидоров
Польза помидоров:
Мощный антиоксидант. Помидоры богаты ликопином — веществом, которое сохраняется даже после термической обработки. Ликопин помогает снижать уровень холестерина, защищает клетки от преждевременного старения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Полезные минералы. Томаты содержат калий, кальций и витамин K, которые помогают выводить лишний натрий, нормализуют артериальное давление и укрепляют костную ткань.
Витамины для глаз. Витамин A и C, содержащиеся в помидорах, необходимы для поддержания здоровья зрения и укрепления иммунитета.
Улучшение пищеварения. Клетчатки в помидорах немного, но её достаточно для мягкого слабительного эффекта и улучшения работы кишечника.
Можно ли есть помидоры круглый год?
Даже томаты, продающиеся в межсезонье, хотя и уступают по вкусу сезонным, остаются полезными. Их питательные вещества сохраняются, делая их ценным продуктом для здоровья.
Рекомендации:
Ежедневное употребление помидоров в умеренном количестве принесёт пользу организму. Это касается как свежих томатов, так и тех, которые прошли термическую обработку.
Уточнения
Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.