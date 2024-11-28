Зелёный чай помогает избавиться от неприятного запаха изо рта

Зелёный чай не только тонизирует и защищает организм от болезней, но и помогает справиться с деликатной проблемой — неприятным запахом изо рта.
Секрет кроется в его антибактериальном эффекте. Напиток препятствует образованию серных соединений, которые являются причиной неприятного запаха. Регулярное употребление зелёного чая помогает освежить дыхание и вернуть уверенность.
Если натуральные продукты не помогают справиться с проблемой, стоит обратиться к врачу, так как неприятный запах изо рта может быть признаком более серьёзных заболеваний.
Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
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