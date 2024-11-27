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Почему избыток калия и оксалатов опасен для почек

Что исключить из рациона, чтобы защитить почки
1:57
Здоровье

Кому стоит ограничить орехи, шоколад и кофе: рекомендации уролога

Некоторые продукты могут негативно влиять на состояние почек, особенно у людей с заболеваниями этого органа. Уролог А. Богатырёв дал рекомендации, какие продукты стоит употреблять с осторожностью.

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0
Разные виды шоколада

1. Продукты с оксалатами.

Шпинат, свёкла, орехи, шоколад и щавель богаты оксалатами, которые способствуют образованию камней в почках. Эти продукты рекомендуется исключить из рациона или употреблять в ограниченных количествах.

2. Продукты с высоким содержанием калия.

Авокадо, бананы и картофель могут вызывать гиперкалиемию (избыток калия в крови), проявляющуюся тошнотой, слабостью и замедлением пульса. Людям с заболеваниями почек важно контролировать их потребление.

3. Кофе, чай и газированные напитки.

Чрезмерное употребление этих напитков (более двух чашек в день) может вызвать обезвоживание, повышающее риск образования камней в почках.

4. Молочные продукты.

Избыток кальция из добавок может увеличивать вероятность образования камней. Умеренность в потреблении молочных продуктов поможет избежать этой проблемы.

5. Мясо и субпродукты.

Продукты, богатые пуринами (мясо, печень), способствуют повышению уровня мочевой кислоты, что может привести к образованию уратных камней.

6. Соль.

Избыточное потребление соли провоцирует задержку жидкости в организме, создавая дополнительную нагрузку на почки и нарушая водно-солевой баланс.

Людям с заболеваниями почек важно тщательно контролировать рацион, чтобы снизить нагрузку на органы и предотвратить осложнения.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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