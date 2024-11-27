Почему избыток калия и оксалатов опасен для почек

Некоторые продукты могут негативно влиять на состояние почек, особенно у людей с заболеваниями этого органа. Уролог А. Богатырёв дал рекомендации, какие продукты стоит употреблять с осторожностью.
Шпинат, свёкла, орехи, шоколад и щавель богаты оксалатами, которые способствуют образованию камней в почках. Эти продукты рекомендуется исключить из рациона или употреблять в ограниченных количествах.
Авокадо, бананы и картофель могут вызывать гиперкалиемию (избыток калия в крови), проявляющуюся тошнотой, слабостью и замедлением пульса. Людям с заболеваниями почек важно контролировать их потребление.
Чрезмерное употребление этих напитков (более двух чашек в день) может вызвать обезвоживание, повышающее риск образования камней в почках.
Избыток кальция из добавок может увеличивать вероятность образования камней. Умеренность в потреблении молочных продуктов поможет избежать этой проблемы.
Продукты, богатые пуринами (мясо, печень), способствуют повышению уровня мочевой кислоты, что может привести к образованию уратных камней.
Избыточное потребление соли провоцирует задержку жидкости в организме, создавая дополнительную нагрузку на почки и нарушая водно-солевой баланс.
Людям с заболеваниями почек важно тщательно контролировать рацион, чтобы снизить нагрузку на органы и предотвратить осложнения.
По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.