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Как снизить нагрузку на позвоночник во время вождения

Как избежать боли в спине во время вождения
1:29
Здоровье

Как правильно сидеть за рулём, чтобы избежать проблем со спиной

Неправильная посадка за рулём может привести к усталости, болям в спине и даже серьёзным проблемам с позвоночником. Невролог И. Мацокин рассказал, как настроить сиденье, чтобы избежать вреда для здоровья.

водитель с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
водитель с телефоном

Основные ошибки:

  • Сильно откинутое кресло назад. Водителю приходится наклоняться вперёд, увеличивая нагрузку на позвоночник. Это положение может повредить межпозвонковые диски и создать давление на внутренние органы.

  • Сидение в полулежащем положении. Руки на вытянутых руках делают управление менее точным, а реакция на дорожные ситуации замедляется, повышая риск аварий.

  • Слишком вертикальная спинка. Перпендикулярное положение увеличивает давление на позвоночник, что со временем может привести к межпозвонковым грыжам.

Правильная посадка:

  • Установите спинку кресла так, чтобы она обеспечивала комфортную поддержку всей спине.
  • Голова должна находиться в нейтральном положении, не запрокидываться назад.
  • Спина должна плотно прилегать к спинке сиденья, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.
  • Руки слегка согнуты в локтях, обеспечивая удобное управление рулём без лишнего напряжения.

Правильное положение за рулём не только помогает избежать боли в спине, но и повышает безопасность на дороге.

Уточнения

Позвоно́чник - несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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