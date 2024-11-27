Как снизить нагрузку на позвоночник во время вождения

Как избежать боли в спине во время вождения

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как правильно сидеть за рулём, чтобы избежать проблем со спиной

Неправильная посадка за рулём может привести к усталости, болям в спине и даже серьёзным проблемам с позвоночником. Невролог И. Мацокин рассказал, как настроить сиденье, чтобы избежать вреда для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info водитель с телефоном

Основные ошибки:

Сильно откинутое кресло назад. Водителю приходится наклоняться вперёд, увеличивая нагрузку на позвоночник. Это положение может повредить межпозвонковые диски и создать давление на внутренние органы.

Сидение в полулежащем положении. Руки на вытянутых руках делают управление менее точным, а реакция на дорожные ситуации замедляется, повышая риск аварий.

Слишком вертикальная спинка. Перпендикулярное положение увеличивает давление на позвоночник, что со временем может привести к межпозвонковым грыжам.

Правильная посадка:

Установите спинку кресла так, чтобы она обеспечивала комфортную поддержку всей спине.

Голова должна находиться в нейтральном положении, не запрокидываться назад.

Спина должна плотно прилегать к спинке сиденья, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Руки слегка согнуты в локтях, обеспечивая удобное управление рулём без лишнего напряжения.

Правильное положение за рулём не только помогает избежать боли в спине, но и повышает безопасность на дороге.

Уточнения

Позвоно́чник - несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



