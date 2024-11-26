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Что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет

Что делать, чтобы избежать простуды в холодное время
1:32
Здоровье

Как защитить организм в сезон простуд: советы врача

С наступлением осенне-зимнего периода важно заботиться об иммунитете и следовать простым рекомендациям, чтобы предотвратить заболевания. Врач А. Тяжельников рассказал, как укрепить здоровье и избежать простуды.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

1. Поддерживайте режим сна, питания и активности.

Полноценный сон (7-8 часов), умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание — основные элементы защиты организма. Включайте в рацион свежие овощи, фрукты, белки и полезные жиры, а от фастфуда лучше отказаться.

2. Прогулки на свежем воздухе.

Ежедневные прогулки полезны в любую погоду при условии правильной одежды. Они помогают укрепить иммунитет, повышают выносливость и улучшают настроение.

3. Уделяйте внимание хроническим заболеваниям.

Люди с хроническими недугами должны заранее проконсультироваться с врачом. Простудные заболевания могут обострять эти состояния, поэтому своевременная коррекция лечения поможет избежать осложнений.

4. Одевайтесь по погоде.

Переохлаждение снижает защитные силы организма, делая его более уязвимым к инфекциям. Тёплая одежда и обувь помогут сохранить здоровье.

Эти меры помогут вам укрепить иммунитет и снизить риск заболеваний в холодный сезон.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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