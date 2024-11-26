Что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет

С наступлением осенне-зимнего периода важно заботиться об иммунитете и следовать простым рекомендациям, чтобы предотвратить заболевания. Врач А. Тяжельников рассказал, как укрепить здоровье и избежать простуды.
Полноценный сон (7-8 часов), умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание — основные элементы защиты организма. Включайте в рацион свежие овощи, фрукты, белки и полезные жиры, а от фастфуда лучше отказаться.
Ежедневные прогулки полезны в любую погоду при условии правильной одежды. Они помогают укрепить иммунитет, повышают выносливость и улучшают настроение.
Люди с хроническими недугами должны заранее проконсультироваться с врачом. Простудные заболевания могут обострять эти состояния, поэтому своевременная коррекция лечения поможет избежать осложнений.
Переохлаждение снижает защитные силы организма, делая его более уязвимым к инфекциям. Тёплая одежда и обувь помогут сохранить здоровье.
Эти меры помогут вам укрепить иммунитет и снизить риск заболеваний в холодный сезон.
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.