Как стресс влияет на память и реакцию на угрозы

Почему стресс заставляет бояться даже без причины

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мыши помогли понять, почему "у страха глаза велики"

Учёные изучили, как стресс влияет на память и реакцию на угрозы у мышей, обнаружив механизмы, лежащие в основе генерализованного страха. Оказалось, что стресс активирует крупные группы нейронов в миндалевидном теле, что приводит к неспособности различать безопасные и угрожающие ситуации.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Эксперимент:

Мышей подвергали стрессу с помощью инъекций кортикостерона или помещения в узкую трубку. Затем их помещали в бокс, где звучали нейтральные и угрожающие сигналы. "Нестрессовые" мыши реагировали только на угрозу, в то время как "стрессовые" замирали даже при нейтральных звуках, демонстрируя генерализацию страха.

Роль нейронных энграмм:

С помощью визуализации учёные выяснили, что у "стрессовых" мышей активировались крупные нейронные энграммы, отвечающие как на угрозу, так и на нейтральные сигналы. Это связано с подавлением тормозного нейротрансмиттера ГАМК, что вызывает избыточную активность нейронов.

Практическое значение:

Результаты исследования имеют значение для разработки методов лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и тревожных расстройств. Изучение механизмов генерализованного страха может помочь создать более эффективные терапевтические подходы.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз.

