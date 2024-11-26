Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ритуал Мазараки: ученые разгадали загадку иконы первой леди Иерусалима
Как обгон не превратить в трагедию
Могут ли в России запретить вейпы, как в Киргизии? Ответил эксперт
История и секреты грузинского харчо
Триатлет перечислил способы убрать боль в мышцах после тренировки
Российские учёные тестируют биологический пластырь для сердца
Тайны посадки южного персика в суровых условиях
Какие ошибки чаще всего допускаются при шумоизоляции квартиры
Как выбрать идеальный маникюр для дорогой женщины

Как стресс влияет на память и реакцию на угрозы

Почему стресс заставляет бояться даже без причины
1:25
Здоровье

Мыши помогли понять, почему "у страха глаза велики"

Учёные изучили, как стресс влияет на память и реакцию на угрозы у мышей, обнаружив механизмы, лежащие в основе генерализованного страха. Оказалось, что стресс активирует крупные группы нейронов в миндалевидном теле, что приводит к неспособности различать безопасные и угрожающие ситуации.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Эксперимент:

Мышей подвергали стрессу с помощью инъекций кортикостерона или помещения в узкую трубку. Затем их помещали в бокс, где звучали нейтральные и угрожающие сигналы. "Нестрессовые" мыши реагировали только на угрозу, в то время как "стрессовые" замирали даже при нейтральных звуках, демонстрируя генерализацию страха.

Роль нейронных энграмм:

С помощью визуализации учёные выяснили, что у "стрессовых" мышей активировались крупные нейронные энграммы, отвечающие как на угрозу, так и на нейтральные сигналы. Это связано с подавлением тормозного нейротрансмиттера ГАМК, что вызывает избыточную активность нейронов.

Практическое значение:

Результаты исследования имеют значение для разработки методов лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и тревожных расстройств. Изучение механизмов генерализованного страха может помочь создать более эффективные терапевтические подходы.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет
Еда и рецепты
Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Ошибки, которых нельзя допускать при валке дерева
Политолог Мендкович рассказал о критической ситуации в Казахстане накануне визита Путина
Почему вы переплачиваете за техобслуживание и как этого избежать
Как остановить преждевременное опадание плодов сливы
Пангасиус: мифы и реальность о популярной рыбе
Учёный назвал главный повод взять паузу в тренировках
Важные правила замены шин, которые стоит помнить каждому водителю
В Туле врачи извлекли из пациентки полтора килограмма монет и валюты
Что нельзя сажать рядом с морковью
Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.