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Почему возникает бруксизм и как его лечить

Что делать, если вы скрипите зубами во сне
1:39
Здоровье

Почему люди скрипят зубами и что с этим делать

Скрежетание зубами, или бруксизм, — это распространённое состояние, которое может проявляться как во сне, так и в период бодрствования. Основные причины этого явления включают стресс, тревожность, неправильный прикус, а также влияние некоторых медикаментов, алкоголя, кофе и даже наркотических веществ.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0
Девушка спит

Почему возникает бруксизм?

У детей это состояние встречается чаще, но обычно проходит с возрастом. У взрослых причины более сложны и часто связаны с воздействием стресса и стимуляторов.

Последствия бруксизма

Для большинства людей бруксизм не несёт серьёзных проблем, но в случаях интенсивного скрежетания могут развиться:

  • боли в челюстях;
  • головные боли;
  • износ зубной эмали;
  • нарушения сна.

Как справляться с бруксизмом?

Полного избавления от бруксизма пока не существует, но есть методы, которые помогают минимизировать его последствия:

  1. Снижение уровня стресса. Практикуйте медитацию, когнитивно-поведенческую терапию или расслабляющие упражнения.

  2. Изменение образа жизни. Ограничьте употребление кофе, алкоголя и других стимуляторов.

  3. Использование защитных средств. Специальные капы или шины защищают зубы от повреждений во время сна.

Для решения проблемы важно выявить и устранить её основные причины. Регулярные визиты к стоматологу помогут контролировать состояние зубов и предотвращать осложнения.

Уточнения

Брукси́зм - скрежет зубами, чаще проявляется во время сна.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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