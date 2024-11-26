Почему возникает бруксизм и как его лечить

Что делать, если вы скрипите зубами во сне

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему люди скрипят зубами и что с этим делать

Скрежетание зубами, или бруксизм, — это распространённое состояние, которое может проявляться как во сне, так и в период бодрствования. Основные причины этого явления включают стресс, тревожность, неправильный прикус, а также влияние некоторых медикаментов, алкоголя, кофе и даже наркотических веществ.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0 Девушка спит

Почему возникает бруксизм?

У детей это состояние встречается чаще, но обычно проходит с возрастом. У взрослых причины более сложны и часто связаны с воздействием стресса и стимуляторов.

Последствия бруксизма

Для большинства людей бруксизм не несёт серьёзных проблем, но в случаях интенсивного скрежетания могут развиться:

боли в челюстях;

головные боли;

износ зубной эмали;

нарушения сна.

Как справляться с бруксизмом?

Полного избавления от бруксизма пока не существует, но есть методы, которые помогают минимизировать его последствия:

Снижение уровня стресса. Практикуйте медитацию, когнитивно-поведенческую терапию или расслабляющие упражнения. Изменение образа жизни. Ограничьте употребление кофе, алкоголя и других стимуляторов. Использование защитных средств. Специальные капы или шины защищают зубы от повреждений во время сна.

Для решения проблемы важно выявить и устранить её основные причины. Регулярные визиты к стоматологу помогут контролировать состояние зубов и предотвращать осложнения.

Уточнения

Брукси́зм - скрежет зубами, чаще проявляется во время сна.

