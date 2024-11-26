Почему возникает бруксизм и как его лечить

Скрежетание зубами, или бруксизм, — это распространённое состояние, которое может проявляться как во сне, так и в период бодрствования. Основные причины этого явления включают стресс, тревожность, неправильный прикус, а также влияние некоторых медикаментов, алкоголя, кофе и даже наркотических веществ.
У детей это состояние встречается чаще, но обычно проходит с возрастом. У взрослых причины более сложны и часто связаны с воздействием стресса и стимуляторов.
Для большинства людей бруксизм не несёт серьёзных проблем, но в случаях интенсивного скрежетания могут развиться:
Полного избавления от бруксизма пока не существует, но есть методы, которые помогают минимизировать его последствия:
Для решения проблемы важно выявить и устранить её основные причины. Регулярные визиты к стоматологу помогут контролировать состояние зубов и предотвращать осложнения.
Брукси́зм - скрежет зубами, чаще проявляется во время сна.
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