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Почему цитрусовые опасны при гастрите и язве

Почему цитрусовые могут быть опасны для здоровья
1:19
Здоровье

Кому противопоказаны цитрусовые: рекомендации врача

Цитрусовые фрукты, хоть и богаты витаминами, могут быть вредны для людей с определёнными заболеваниями, предупреждает диетолог Е. Соломатина.

апельсины
Фото: pxhere
апельсины

1. Диабет.

Сладкие цитрусовые способны повышать уровень глюкозы в крови. Для людей с плохо контролируемым диабетом важно ограничить их употребление или выбирать менее сладкие сорта.

2. Заболевания ЖКТ.

При язве или гастрите цитрусовые противопоказаны, так как их кислоты раздражают слизистую оболочку желудка, усиливая воспаление, боль и отрыжку. Особенно опасно употреблять эти фрукты натощак.

3. Дисбиоз.

Цитрусовые содержат клетчатку, которая может вызвать метеоризм, бурление и расстройство стула у людей с нарушениями микрофлоры кишечника.

4. Аллергия.

Цитрусовые — сильные аллергены. Чрезмерное их употребление может привести к аллергическим реакциям даже у тех, кто ранее не сталкивался с подобными проблемами.

Людям с перечисленными состояниями стоит ограничить или исключить цитрусовые из рациона, чтобы избежать ухудшения здоровья.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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