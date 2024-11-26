Почему цитрусовые опасны при гастрите и язве

Цитрусовые фрукты, хоть и богаты витаминами, могут быть вредны для людей с определёнными заболеваниями, предупреждает диетолог Е. Соломатина.
Сладкие цитрусовые способны повышать уровень глюкозы в крови. Для людей с плохо контролируемым диабетом важно ограничить их употребление или выбирать менее сладкие сорта.
При язве или гастрите цитрусовые противопоказаны, так как их кислоты раздражают слизистую оболочку желудка, усиливая воспаление, боль и отрыжку. Особенно опасно употреблять эти фрукты натощак.
Цитрусовые содержат клетчатку, которая может вызвать метеоризм, бурление и расстройство стула у людей с нарушениями микрофлоры кишечника.
Цитрусовые — сильные аллергены. Чрезмерное их употребление может привести к аллергическим реакциям даже у тех, кто ранее не сталкивался с подобными проблемами.
Людям с перечисленными состояниями стоит ограничить или исключить цитрусовые из рациона, чтобы избежать ухудшения здоровья.
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