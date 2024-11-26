Как восполнить жидкость и электролиты при ротавирусе

Почему антибиотики не помогут при ротавирусе

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как ускорить выздоровление при ротавирусной инфекции: советы врача

Ротавирусная инфекция обычно длится от 3 до 8 дней, в зависимости от возраста и состояния иммунной системы. Терапевт С. Каневская дала рекомендации, которые помогут справиться с болезнью и избежать осложнений.

Фото: flickr.com by William Brawley, CC BY 2.0 Грипп

1. Обильное питьё.

Инфекция вызывает рвоту и диарею, что приводит к обезвоживанию. Для восполнения жидкости подойдут вода, некрепкий чай или травяные отвары.

2. Восполнение электролитов.

При сильной диарее и рвоте организм теряет не только жидкость, но и электролиты. Восполнить их помогут минеральная вода без газа или специальные растворы регидратации, такие как регидрон.

3. Диета.

На время болезни и в течение недели после выздоровления стоит исключить молочные продукты и фрукты, так как они могут усиливать вздутие и диарею. Включите в рацион варёные или тушёные овощи, которые легче усваиваются.

4. Отказ от антибиотиков.

Ротавирус — вирусная инфекция, и антибиотики против неё неэффективны. Самолечение может нанести вред, поэтому лучше придерживаться рекомендаций врача.

Соблюдение этих правил поможет организму быстрее справиться с инфекцией и избежать осложнений.

Уточнения

Ротавирусы - род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов, возбудители ротавирусной инфекции.



