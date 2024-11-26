Как восполнить жидкость и электролиты при ротавирусе

Ротавирусная инфекция обычно длится от 3 до 8 дней, в зависимости от возраста и состояния иммунной системы. Терапевт С. Каневская дала рекомендации, которые помогут справиться с болезнью и избежать осложнений.
Инфекция вызывает рвоту и диарею, что приводит к обезвоживанию. Для восполнения жидкости подойдут вода, некрепкий чай или травяные отвары.
При сильной диарее и рвоте организм теряет не только жидкость, но и электролиты. Восполнить их помогут минеральная вода без газа или специальные растворы регидратации, такие как регидрон.
На время болезни и в течение недели после выздоровления стоит исключить молочные продукты и фрукты, так как они могут усиливать вздутие и диарею. Включите в рацион варёные или тушёные овощи, которые легче усваиваются.
Ротавирус — вирусная инфекция, и антибиотики против неё неэффективны. Самолечение может нанести вред, поэтому лучше придерживаться рекомендаций врача.
Соблюдение этих правил поможет организму быстрее справиться с инфекцией и избежать осложнений.
Ротавирусы - род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов, возбудители ротавирусной инфекции.
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