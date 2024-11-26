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Как восполнить жидкость и электролиты при ротавирусе

Почему антибиотики не помогут при ротавирусе
1:28
Здоровье

Как ускорить выздоровление при ротавирусной инфекции: советы врача

Ротавирусная инфекция обычно длится от 3 до 8 дней, в зависимости от возраста и состояния иммунной системы. Терапевт С. Каневская дала рекомендации, которые помогут справиться с болезнью и избежать осложнений.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, CC BY 2.0
Грипп

1. Обильное питьё.

Инфекция вызывает рвоту и диарею, что приводит к обезвоживанию. Для восполнения жидкости подойдут вода, некрепкий чай или травяные отвары.

2. Восполнение электролитов.

При сильной диарее и рвоте организм теряет не только жидкость, но и электролиты. Восполнить их помогут минеральная вода без газа или специальные растворы регидратации, такие как регидрон.

3. Диета.

На время болезни и в течение недели после выздоровления стоит исключить молочные продукты и фрукты, так как они могут усиливать вздутие и диарею. Включите в рацион варёные или тушёные овощи, которые легче усваиваются.

4. Отказ от антибиотиков.

Ротавирус — вирусная инфекция, и антибиотики против неё неэффективны. Самолечение может нанести вред, поэтому лучше придерживаться рекомендаций врача.

Соблюдение этих правил поможет организму быстрее справиться с инфекцией и избежать осложнений.

Уточнения

Ротавирусы - род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов, возбудители ротавирусной инфекции.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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