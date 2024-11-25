Влияние сна и питания на продуктивность работы

Для предотвращения перенапряжения и поддержания продуктивности на работе важно соблюдать несколько простых правил, советует нейропсихолог М. Хвингия.
Интенсивная умственная работа в течение 45 минут вызывает временное истощение участков мозга, отвечающих за самоконтроль, что может привести к раздражительности. Чтобы этого избежать, рекомендуется каждые 50 минут делать 10-минутные паузы и менять тип задач в течение дня.
Качественный сон напрямую влияет на работоспособность. Откажитесь от использования смартфона за 90 минут до сна, чтобы не нарушать выработку мелатонина. Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна также поможет улучшить отдых.
Работа со смартфонами и планшетами, расположенными ниже уровня глаз, заставляет наклонять голову, что способствует быстрому утомлению. Используйте ноутбук или монитор, размещённый на уровне глаз, чтобы снизить нагрузку на шею и спину.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать усталости, повысить продуктивность и сохранить физическое и эмоциональное здоровье на рабочем месте.
Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз.
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