Влияние сна и питания на продуктивность работы

Как улучшить работу мозга с помощью перерывов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как избежать усталости на работе: советы нейропсихолога

Для предотвращения перенапряжения и поддержания продуктивности на работе важно соблюдать несколько простых правил, советует нейропсихолог М. Хвингия.

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1. Чередуйте задачи и делайте перерывы.

Интенсивная умственная работа в течение 45 минут вызывает временное истощение участков мозга, отвечающих за самоконтроль, что может привести к раздражительности. Чтобы этого избежать, рекомендуется каждые 50 минут делать 10-минутные паузы и менять тип задач в течение дня.

2. Уделяйте внимание сну и питанию.

Качественный сон напрямую влияет на работоспособность. Откажитесь от использования смартфона за 90 минут до сна, чтобы не нарушать выработку мелатонина. Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна также поможет улучшить отдых.

3. Минимизируйте усталость от гаджетов.

Работа со смартфонами и планшетами, расположенными ниже уровня глаз, заставляет наклонять голову, что способствует быстрому утомлению. Используйте ноутбук или монитор, размещённый на уровне глаз, чтобы снизить нагрузку на шею и спину.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать усталости, повысить продуктивность и сохранить физическое и эмоциональное здоровье на рабочем месте.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз.

