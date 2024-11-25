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Что делать, если в голове звучит одна и та же песня

Что поможет, если в голове застряла надоевшая песня
1:37
Здоровье

Как избавиться от навязчивой мелодии: 4 проверенных способа

Навязчивые мелодии — знакомая ситуация для многих. "Застрявшая в голове" песня может не только раздражать, но и мешать сосредоточиться. Обычно это состояние кратковременно, но иногда становится проблемой.

Так, в США 19-летний студент в течение трёх лет страдал от беспрерывно звучащей мелодии. С помощью когнитивно-поведенческой терапии ему удалось справиться с этой редкой проблемой.

Вот 4 способа, которые помогут избавиться от навязчивой мелодии:

  1. Прослушайте песню целиком.
    Зачастую мозг "зацикливает" фрагмент мелодии, если не завершён её цикл. Полное прослушивание песни может помочь "закрыть" этот процесс.

  2. Смените мелодию.
    Подберите другую песню, подходящую вашему настроению, чтобы "перебить" надоевший мотив. Это работает как своего рода музыкальная "терапия".

  3. Переключите внимание.
    Сосредоточьтесь на другом занятии: пообщайтесь с друзьями, посмотрите фильм или займитесь медитацией. Мозг не может одновременно заниматься несколькими задачами на одном уровне концентрации.

  4. Попробуйте жвачку.
    Жевание жвачки отвлекает мозг и помогает избавиться от навязчивой мелодии. Учёные связывают это с вовлечением моторных процессов, которые снижают активность повторяющихся мотивов.

Эти методы помогут вам вернуть контроль над мыслями и избежать раздражения, связанного с "заевшей пластинкой".

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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